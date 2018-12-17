وصفات طبيعية للشعر التالف

يتعرض الشعر كباقي الجسم إلى العديد من المشاكل بسبب العادات الخاطئة التي يتبعها الكثير من الفتيات خلال يومهن، كاستخدام مصففات الشعر ذات الحرارة العالية، والصبغات وغيرها من المواد الكيميائية التي تضر الشعر وتعرضه للحروق، ولأن الشعر واحد ضمن أبرز أولويات الفتيات باعتباره محددا رئيسيا لشكل إطلالتهن، فهن كثيراً ما يبحثن عن طرق علاجه طبيبعياً، وينزعجن بشكل كبير عند تعرضه لأي من المشاكل، لذا نقدم لك اليوم ماسكات طبيعية للشعر سوف تساعد بشكل كبير في إعادة ترطيبه وحيويته.زيت الزيتون هو حل فعال يساعد على علاج الشعر المحروق وترطيبه وإعادة اللمعان له، فاحرصي على استخدامه إذا كنت تعانين من مشاكل وحروق الشعر.يسخن 1/2 كوب من زيت الزيتون حتى يصبح فاتراً، ثم تدلك فروة الرأس به، وتوضع قبعة بلاستيكية على الرأس ويترك على الشعر من 30 إلى 45 دقيقة، ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر، وتكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعياً.تساعد وصفة زيت جوز الهند مع البيض، على علاج الشعر المحروق والتالف، كما إنها تساعد بشكل كبير على تنعيم الشعر أيضاً.5 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند، وبيضة.تخفق البيضة جيداً وتخلط مع زيت جوز الهند، ثم نضع الخليط على جذور الشعر إلى أطرافه مع التدليك جيداً.يترك الخليط لمدة نصف ساعة، ثم يشطف الشعر جيداً بالماء الفاتر، ويغسل بالشامبو والبلسم والمرطب.المكونات:2 ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا، 4 ملاعق كبيرة من زيت الأفوكاد، و 2 ملعقة صغيرة من الجليسرين النباتي.طريقة التحضير:تخلط جميع المكونات جيداً ثم توضع في قنينة وتقلب جيداً حتى تتجانس جميع المكونات جيداً، ثم نضع الخليط على الشعر بأطراف الأصابع مع التدليك من الجذور إلى الأطراف، ونترك الخليط لمدة 30 دقيقة، ثم يغسل الشعر بالشامبو والبلسم والمرطب.