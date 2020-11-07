المرأة

إليكِ 8 نصائح فعالة للعناية ببشرتكِ في الشتاء..

Lebanon 24
07-11-2020 | 22:00
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مع قدوم فصل الشتاء، تحتاج بشرتكِ إلى عناية خاصة ومتكاملة؛ حتى لا تتأثر ببرودة الجو وجفافه، ولتتمتع بالنضارة والحيوية طوال موسم الشتاء.
 
إليكِ 8 نصائح فعالة للعناية ببشرتكِ في الشتاء..

- ترطيب البشرة
حافظي على نضارة بشرتكِ من خلال الترطيب العميق، وتدليكها برفق باستخدام الزيوت الطبيعية، لحمايتها من الجفاف في فصل الشتاء، فالترطيب العميق يعمل على الحفاظ على البشرة وتنظيفها من الشوائب، ولا تنسي ترطيب شفتيكِ أيضًا لحمايتهما من التشقق.


-شرب المياه
شرب 3 ليترات من المياه يوميًّا، يمنحكِ بشرة صحية ومشرقة؛ لأنها تقوم بتخليص الجلد من السموم، كما يعمل شرب المياه على المحافظة على الرطوبة المثالية للبشرة.


- تقشير البشرة
يعدّ تقشير البشرة حلًّا فعالًا؛ للتخلص من خلايا الجلد الميتة، وتجديد خلايا البشرة باستخدام المقشرات الطبيعية، وأنسب وقت لذلك هو فصل الشتاء؛ لانخفاض حدة أشعة الشمس، ما يحدّ من الالتهابات والتصبغات التي يمكن أن تصيب البشرة.


- النوم
فالنوم فترة كافية، يجعل بشرتكِ مفعمة بالحيوية، عن طريق مساهمته في إنتاج الكولاجين، الذي يساهم بدوره في محاربة علامات تقدم السن، ويجعل بشرتكِ أكثر بريقًا وجاذبية.

- تناول الأطعمة الغنية بـــ أوميغا3
إذا أردتِ بشرة ناعمة وصحية، فعليكِ تناول الأطعمة الغنية بــأحماض أوميغا 3 وأوميغا 6، الموجودة في زيت السمك وزيت بذور الكتان، فهي تعزز من نعومة البشرة وتُكسبها الحيوية والنضارة.


- استخدام واقي الشمس
حتى في فصل الشتاء عليكِ استخدام الكريم الواقي من أشعة الشمس الضارة، لحماية بشرتكِ من التلف وظهور التجاعيد المبكّرة.


- المياه الباردة
غسل وجهكِ بالمياه الباردة، يعمل على غلق المسام كما يمنع تكون حب الشباب، لذا عليكِ تجنب الإفراط في استخدام المياه الساخنة؛ لأنها تجفف البشرة وتجرّدها من زيوتها الطبيعية.


- لا تعتادي على المكياج!
فبعض مستحضرات التجميل تعمل على تهييج البشرة والتهابها، فهي تتغلغل داخل مسام البشرة، وتمنعها من تجديد نفسها، ما يجعلها أكثر عرضة لالتقاط الشوائب من الجو والتلوث، فبدلًا من إخفاء عيوب البشرة باستخدام مستحضرات التجميل الكيميائية، تخلصي منها تمامًا باتّباع تلك النصائح.
المصدر: سيدتي
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