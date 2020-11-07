لون شفتيك الباهت قد يكشف الكثير.. لا تهملي الأمر

تلاحظين أحياناً أن لون شفتيك يميل إلى الباهت ويفقد لمعانه الوردي الجميل. لذا من الضروري أن تراقبي جيداً التغيّرات التي تطرأ عليهما، لأنها يمكن أن تدل على أنك تعانين نقصاً في الحديد.كما يمكن أن تكشف هذه المشكلة المعاناة المستمرة من الرشح وانخفاض معدل الضغط. لذا يجب الإسراع في إجراء الفحوص الطبية اللازمة، وتناول بعض الأطعمة التي يمكن أن تعوّض هذا النقص، ومنها اللحوم الحمراء والمأكولات الغنية بالكالسيوم.أما في حال لوحظ حدوث نزيف في اللثة بين الحين والآخر، فهذا يدل على نقص في الفيتامين C، مما يسبّب تراجعاً في قوة الجهاز المناعي وشعوراً بالألم في العضلات والعظام، فضلاً عن مشاكل في الأسنان. ولهذا من الضروري تناول الأطعمة التي تحتوي على ذلك الفيتامين مثل الحمضيات والفليفلة الحمراء.وللحفاظ على صحة سليمة ومنع حدوث النقص، من المهم جداً اعتماد نظام غذائي صحي ومتوازن، والتخلّي عن تناول المأكولات الغنية بالدهون الضارة والسكريات، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.