هل أصيبت رانيا يوسف بكورونا؟

علقت الفنانة المصرية رانيا يوسف على أنباء إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد حضورها الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

ونفت رانيا يوسف إصابتها بالفيروس، مؤكدة برموز تعبيرة ضاحكة "إيموجي" عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "إشاعات إشاعات وكلام فارغ، ربنا يحفظنا ويحفظ الجميع".

😂😂😂😂😂 اشاعات اشاعات وكلام فارغ، ربنا يحفظنا ويحفظ الجميع pic.twitter.com/g2hM9Z93uQ — Raniah Yousief (@RaniahYousief) November 7, 2020

وكان العديد من الفنانين الذين حضروا مهرجان الجونة السينمائي الرابع، كشفوا خلال الأيام الماضية عن إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، وكان آخرهم الممثلة المصرية، بسمة.