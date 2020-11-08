أسرار تُكشف عن ليلى علوي.. رفعت سيارة بيدها فهرب خطيبها! (فيديو)

شاركت الفنانة ليلى علوي ببرنامج "أبلة فاهيتا" "الدوبلكس" الذي يقدم على قناة ONE، حيث كشفت العديد من الأسرار، من خلال مجموعة من المعلومات طلبت الدمية فاهيتا من ليلى أن تؤكد أو تنفي ما جاء فيها.

فعن طريق الإعلامية بوسي شلبي، كشفت أن ليلى علوي لا تستغني في الصباح عن "الجرعة"، وأوضحت ليلى علوي بأنها بالفعل تتناول جرعة محددة وهي عبارة عن ثلاثة أكواب من القهوة باللبن.

وعن طريق حسين نوح الصديق المقرب لليلى علوي، أكد أنه كان معها في يوم من الأيام عندما وقع حادث، ليفاجأ بأنها بدأت سريعاً في الاشتباك في مشاجرة وضربت أحد الأشخاص، وكشف سر وصل إلى البرنامج عن طريق أخت ليلى علوي لمياء أنها عاقبت مجموعة من المعاكسين بتدمير سياراتهم.

وشرحت ليلى علوي أنها، وبخلاف ما يوحي به مظهرها، تأخذ حقها بيدها، ونادراً ما تستخدم الكلام في مثل هذه المواقف.

وكان من بين الأسرار سر وصل عن طريق صديقة لليلى علوي رفضت الإفصاح عن اسمها، يكشف أن عريساً مرشحاً لها شاهدها مرة وهي ترفع سيارة من ماركة "سيات" بيديها، فتخلى عن مشروع الزواج. (لمشاهدة الفيديو اضغط هنا)



واعترفت ليلى علوي بصحة سر كشفته مديرة أعمالها، عن حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بفستان به حرق، وفستان آخر به قطع، واعترفت أيضا بصحة السر الذي كشفه ابنها خالد، عن اختلاف شخصيتها في البيت تماماً عن شخصيتها على الشاشة.