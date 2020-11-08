المرأة

3 أشياء عليكِ التحقق منها قبل البدء بمعركة زوجية

Lebanon 24
08-11-2020 | 18:00
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المشاكل تحدث طوال سنوات الزواج، ولكن في بعض الأحيان قد تجدين نفسك في معركة زوجية لسبب تافه لا يستحق، فمتى تعرفين أن السبب يستحق النقاش مع زوجك، ومتى تدركين مبكراً أنه لا يستحق الدخول في معركة زوجية؟
 
هناك 3 أشياء عليكِ التحقق منها قبل بدء معركة مع زوجك، وسوف تساعدك هذه الخطوات من تجنب الكثير من المعارك الزوجية.
 
1- تحققي من دوافعك للاستياء من زوجك
من أول الأشياء التي يجب التحقق منها قبل بدء العراك مع زوجك هو سبب شعورك بالغضب أو الرغبة في العراك، تحققي من دوافعك وهل تعود إليكِ أم أن زوجك هو السبب فيها فعلاً؟ هذا لا يعني أن تتجاهلي احتياجاتك، ولكن يعني التمهل قبل بدء معركة مع زوجك لمعرفة ما إذا كانت رغبتك هي الحصول على شيء تريدين تحقيقه أم أنكِ تشعرين بالاستياء من زوجك.
توقفي وأعيدي تقييم الموقف وتحديد دوافعك، وإذا كان السبب يمكن تمريره، فلا تندفعي وتدخلي في معركة مع زوجك دون سبب يستحق.
 
2- تحققي من ذكرياتك الماضية مع زوجك
قد يكون ما يدفعكِ للاستياء من زوجك أو للمناقشات الحادة معه هو جرح قديم، ربما تظنين أنكِ تجاوزتِ الموقف، ولكن الجروح القديمة قد تظهر آثارها في صورة معارك غير مبررة، لذلك أنتِ بحاجة إلى التحقق من ذكرياتك الماضية مع زوجك، للتأكد من أن سبب مشكلتك مع زوجك ليس مجرد ذكريات أليمة من الماضي.
واحرصي على ألا تدعي الماضي يتحكم بمستقبلك ويفسد عليكِ حياتك، ما دمتِ تجاوزتِ الموقف بالفعل، فلا ضرورة لاستدعائه كل فترة حتى لا تشتعل المشاكل بينكما.
 
3- تحققي من توقيت النقاش
من المهم ألا تبدئي نقاشاً ساخناً مع زوجك عندما يكون هناك أسباب أخرى للتوتر، مثل وجود الأطفال، أو عودته من العمل للتو، أو أي شيء يضغط على أي منكم في الوقت الحالي، احتفظي بأسباب غضبك لمناقشتها في الوقت المناسب، هذا يجنبك اشتعال الموقف، كما أنه يمنحك فرصة للتفكير ملياً في الأمر، وربما تجدين أن الأمر برمته لا يستحق العراك معه.
المصدر: نواعم
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