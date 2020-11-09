4 أبراج هي الأقوى.. هل أنتِ واحدة منها؟

يملك البعض قوة جبارة، فمهما كانت حياتهم صعبة يواجهون كل الصعوبات ويتجاوزون كل العقبات ولا ينهارون. وحتى إن فشلوا فهم عادة يستعيدون توازنهم سريعاً ثم يبدأون الحرب من جديد.

عادة هم من النوعية التي لا تسمح للاخرين بالعبث معها فهم غير مستعدين لتحمل سخافات الآخرين. ومن يجرؤ على تخطى الحدود معهم ينال نصيبه..بشكل عام مصادقتهم هو أفضل حل ممكن وفي حال لم يكن ذلك من الخيارات المتاحة، الإبتعاد عنه هو الخيار الصائب.

إليك الأبراج الأكثر قوة:

الحمل -21 آذار - 19 نيسان

من المنطقي أن يكون الحمل من الأبراج القوية. فهذا البرج يولد بهذه القوة ولاحقاً يقوم بمضاعفتها مرة تلو الأخرى. الحمل يملك شخصية قوية جداً لدرجة أنه قد يخيف الآخرين ولكنه في الواقع يلجأ الى هذه الشخصية حين يشكك بنوايا الآخرين أو حين يتكاسلون أو يحاولون عرقلة سير الأمور التي يعول عليها الكثير. بشكل عام يستخدم قوته لصالح الخير ولا يسخرها لغايات سيئة.

عادة لا يلجأ الى التهديد والوعيد ما لم يشعر بالتهديد شخصياً أو حين يشعر بأن محيطه معرض للتهديد.

غضبه مخيف وردات فعله فورية وأحياناً عشوائية، لذلك أفضل ما يمكن فعله مع الحمل هو مصداقته أو قطع العلاقة معه كلياً.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

صحيح أن الثور لا يبدو كذلك ولكن لا يجب الحكم على الكتاب من غلافه. قوة الثور تنبع من عناده أو حين يجد نفسه في موقف يتطلب منه الدفاع عن نفسه أو عن شخص يحبه. إن كان أي شخص يزعجكم، وطبعاً عليكم ان تكونوا ضمن دائرة الثور التي يثق بها، كل ما عليكم فعله هو ذكر إسمه. حينها الثور سيدخل في نوبة غضب وسيلقن ذلك الشخص درساً لن ينساه طوال حياته.

أولوية الثور هي جعل حياة من يحب أفضل وعليه فهذا البرج مستعد للقيام بكل شيء من أجل تحقيق ذلك. يملك الثور قوة من نوع آخر سلبية للغاية وهي تمكنه من معاداة الاخرين لوقت طويل جداً، هذه القوة تجعله عديم المشاعر تجاههم ومهما مروا بمواقف صعبة فلا شيء ولا حتى الموت يجعله يلتفت إليهم.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

الجدي من الأبراج التي لا يجب العبث معها على الإطلاق. بينما الابراج القوية الاخرى قد تستمد القوة من حبها لمحيطها الجدي يستمد القوة من حبه لنفسه. البرج هذا يدرك بأن هناك الكثير من الاشخاص الذي لا يتقبلون شخصيته الجادة والتقليدية والتي تخطط لكل شيء، ولكنه لا تكترث على الإطلاق.

يضع قناعاً قاسياً من أجل حماية نفسه من الاخرين والمشكلة هي انه نادراً ما يزيل هذا القناع وعليه فهو يبدو دائما قاسياً وصارماً ومستعداً للقضاء كلياً على من يتجرأ ويهينه أو يتجاوز الحدود معه. في الواقع لا حدود لقوة الجدي، ففي كل مرة يتصرف فيها بأسلوب قد يخيل الينا أنه القوة المطلقة، فهو ما ينفك يتفوق على نفسه ويظهر قوة أكبر.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

قوة مشابهة لقوة الجدي فهي نابعة من حب الدلو لنفسه. الغالبية تتجنب مصادقة الدلو، لا لانه لا يصلح كصديق بل لانه يتم إطلاق الأحكام عليه قبل ان يعرفوا ما هو عليه فعلاً.

البرج هذا ليس ألطف الابراج مع الاخرين وهو احياناً لا يمكنه الشعور بالشفقة أو التعاطف مع أحد. الانفصال العاطفي هذا يسهل عليه تدمير من يتجرأ ويعبث معه، فلا شفقة ولا رحمة. ولكن في أعماق هذا البرج هناك الكثير من الحب والحنان والطيبة.. ولكنها محتجزة هناك ولا مجال لإخراجها الا أمام قلة قليلة وفي مواقف نادرة.

البرج هذا يعرف تماماً لماذا يتجنب الاخرين التعامل معه ولكنه يصعب عليه التخلي عن طباعه أو تصرفه بهذه الطريقة أو تلك.