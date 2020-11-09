المرأة

بعد غياب طويل.. هكذا أصبحت آثار الحكيم

Lebanon 24
09-11-2020 | 15:00
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ظهرت الفنانة آثار الحكيم أثناء حضورها مسرحية "المتفائل" والتي يقوم ببطولتها الفنان سامح حسين والفنانة سهر الصايغ، وذلك بعد غياب طويل عن الظهور في الساحة الفنية أو المناسبات الاجتماعية المختلفة.

 
 

وبدت النجمة المصرية بملامح طغت عليها عوامل الزمن حيث ظهرت مرتدية نظارة طبية وبوزن زائد عما اعتاد عليه الجمهور.

 

وكان آخر ظهور للفنانة آثار الحكيم منذ عدة سنوات بعدما أثارت أزمة مع الفنان رامز جلال في برنامج المقالب الذي يقدمه كل عام حيث رفضت آثار إذاعة الحلقة الخاصة بها والتي قالت إنها صورت رغماً عنها في حين أكد القائمون على البرنامج أنها تقاضت مبلغاً من المال نظير ظهورها في إحدى الحلقات، الأمر الذي دعاها لأن تهدد باللجوء إلى القضاء في حالة إذاعة الحلقة ما دعا القائمين على البرنامج إلى عدم إذاعتها، لتختفي بعدها آثار الحكيم ولا تظهر في أي مناسبات بعد ذلك.

المصدر: لها
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