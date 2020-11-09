المرأة

3 أشياء لا ينبغي قولها عندما يكذب طفلك

Lebanon 24
09-11-2020 | 22:00
A-
A+
Doc-P-764440-637405260570015502.jpg
Doc-P-764440-637405260570015502.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من الصعب أن تتقبّل الأم كذب طفلها، فعندما يكذب طفلك، تصيبك مشاعر سلبية مثل الإحباط والقلق عليه والعجز.
الأطفال يكذبون أحياناً، وأسباب كذب الأطفال عديدة، المهم هو التعامل السليم عند التعرض لهذا الموقف، وأيضاً تجنب قول الأشياء التي لا تحل المشكلة بل على العكس قد تزيدها تعقيداً. وفي ما يلي 3 أشياء تجنبي قولها عندما يكذب طفلك.
 
1- "هل تقول لي الحقيقة؟"
أول رد يخطر في ذهنك عندما تشكين بأن طفلك يكذب، سواء من لغة جسده، أو نبرة صوته، أو قصة غير مترابطة يرويها لكِ، هو سؤاله عمّا إذا كان يقول الحقيقة، ظناً منكِ أنه سوف يتراجع ويخبرك أنه كان يكذب.
ولكن الواقع أن سؤالك يشعر طفلك بشكّك فيه، ما يدفعه إلى التمادي في الكذب قائلاً: "نعم أنا أقول الحقيقة"، وبالتالي فإن سؤالك هذا لا يفتح له مجالاً للتراجع، بالعكس فهو يدفعه نحو التمادي في كذبته.
 
2- "هل يمكنك شرح ما قلته لي؟"
قد تطلبين من طفلك شرح أسباب كذبه، لعله يتراجع عن الكذب ويعترف بالحقيقة أو بدوافعه نحو الكذب، ولكن في الواقع الأطفال أذكياء جداً، وهو يعلم ما ترغبين في سماعه، ويعلم أنه سيحصل على الكثير من اللوم في المقابل، لذلك فسوف يرد عليكِ بمبررات تحمل تفاصيل كاذبة في محاولة لإقناعك بدوافعه وأسبابه، ما يعني المزيد من الكذب، وصعوبة التراجع عن الموقف.
 
3- "سأثق بك هذه المرة، ولكن لا تفعل هذا مرة أخرى"
عندما تنتهي المحادثة بعدم اعتراف طفلك بالكذب، فإنكِ تنهينها بالجملة السابقة، التي تعني أنكِ ستفوتين الأمر رغم أن شكك قائم، وهذه النهاية لا تحل المشكلة، ويظل طفلك يكذب لأنكِ في كل الأحوال لا تثقين به.
طفلك بحاجة إلى الشعور بأنكِ تثقين به، ومع تكرار شعوره بثقتك به، سوف يفي في النهاية بهذه الثقة ويتوقف عن الكذب.
المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
18:00 | 2020-11-10
15:00 | 2020-11-10
12:00 | 2020-11-10
09:00 | 2020-11-10
06:00 | 2020-11-10
18:00 | 2020-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website