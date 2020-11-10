أفضل تمارين يوغا تمنح وجهك مظهراً شاباً

من المعروف بأن اليوغا تنطوي على الكثير من الفوائد التي تحافظ على صحة جميع أجزاء الجسم بما في ذلك الوجه.

فيما يلي مجموعة من تمارين يوغا الوجه التي تساعد على الحفاظ على نضارة وشباب الوجه:

رفع الحاجبين

اضغطي بثلاثة أصابع تحت كل حاجب وافتحي عينيك بقوة. ابتسمي أثناء العملية وحافظي على الوضعية لعدة ثوان. أغمضي عينيك وحركي مقلتيك باتجاه قمة رأسك. انتظري لمدة 20 ثانية واستمري في الابتسام أثناء قيامك بذلك. كرري العملية بأكملها ثلاث مرات أخرى.

رفع الوجنتين

افتحي فمك بشكل حرف "O". الآن، ضعي شفتك العلوية فوق أسنانك وابتسمي لرفع عضلات خدك. ضعي أصابع السبابة فوق عضلات وجنتيك. حرري عضلات الخدين. ابتسمي مرة أخرى وادفعي العضلات نحو العين وكرري ذلك 10 مرات.

نحت الوجنتين

ابتسمي دون أن تظهر وجنتيك وافردي شفتيك كما لو كنت تحاولين إظهار أكبر قدر ممكن من الشفاه. حاولي أن تبتسمي مع التركيز على زاوية الفم حتى تشعري بحرق بسيط في الزوايا. الآن، اضغطي بإصبعك السبابة على جانبي فمك وحركي أصابعك نحو عظام وجنتيك مع الضغط على العضلات. عندما تصلين إلى الجزء العلوي من عظام الوجنتين، حافظي على الوضعية لمدة 20 ثانية. كرري التمرين ثلاث مرات.

شد الفك والرقبة

افتحي فمك واصنعي صوت "آآه". اثنِ شفتك السفلى وزاوية شفتيك في فمك وامسكيها بإحكام وأنت تمدين فكك السفلي إلى الأمام. استخدمي فكك السفلي وأغلقي فمك ببطء. افتحي وأغلقي فكك السفلي 10 مرات. في المرة العاشرة، يجب أن يشير ذقنك إلى السقف. اثبتي على هذه الوضعية لمدة 20 ثانية. كرري هذا التمرين ثلاث مرات.