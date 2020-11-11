حيل لإخفاء بثور البشرة بالمكياج.. جربيها

قالت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية أن الكونسيلر المحتوي على مواد مُزيلة للطبقة المتقرنة، مثل حمض الساليسيليك، لا يخفي البثور فحسب، بل يعمل أيضاً على تجفيفها، ومن ثم التخلص منها.







ولإخفاء البثور مع التمتع بمظهر متجانس للبشرة، تنصح "هاوت.دي" باختيار كونسيلر ذي درجة لون متوافقة مع لون البشرة، مع مراعاة توزيع الكونسيلر بدقة بحيث يتماهى لونه مع لون البشرة.

ولهذا الغرض، ينبغي تطبيق الكونسيلر بشكل متساو بواسطة قطعة من القطن أو عود قطني، ثم توزيعه برفق بواسطة إصبع نظيف بحيث يتجانس لون الكونسيلر مع لون البشرة، ومن ثم تبدو البشرة بلون موحد.