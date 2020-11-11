السمك يزيد فرص حملك

نشر موقع "ذيس إز إنسايدر" نتائج دراسة أجريت في جامعة هارفارد الأميركية، تشير إلى أن النظام الغذائي الذي يشمل الأسماك، يساعد على زيادة الرغبة الجنسية، ويزيد فرص الحمل.الدراسة شملت 501 من الأزواج الذين يرغبون في الحمل، وسُجّل ما يتناولونه من الأطعمة البحرية، بالإضافة إلى رصد أنظمتهم الغذائية عموماً، ونشاطهم الجنسي، وذلك على مدار عام كامل.ووجدت النتائج أن الأزواج الذين يتناولون السمك مرتين أو أكثر في الأسبوع زادت لديهم الرغبة الجنسية بنسبة ـ22% أكثر من الذين لم يتناولوا الأطعمة البحرية، وأن 92% من الأزواج الذين تناولوا السمك مرتين في الأسبوع تمكنوا الحمل، وأن 79% من الزواج الذين تناولوا كمية أقل من السمك تمكنوا من الحمل أيضاً.وأوصى الباحثون الأزواج الراغبين في الإنجاب، بدمج السمك ضمن أنظمتهم الغذائية لمرتين في الأسبوع الأقل، من أجل زيادة الرغبة الجنسية، وبالتالي زيادة فرص الحمل، حيث تحتوي الأسماك على أحماض "أوميغا 3"، إلى جانب البروتين والفيتامينات والحديد، وهي العناصر التي يحتاج إليها الجسم لزيادة النشاط الجنسي، وتهيئة الجسم للحمل.