ما هو حمض المندليك .. ولماذا تحتاجه البشرة؟

تتميز الأحماض مثل حمض المندليك، بفوائد كثيرة في عالم الجمال.



وأوردت صحيفة إنديان إكسبرس، شرحاً مفصلاً عن حمض المندليك وفوائده على النحو التالي.



حمض المندليك



حمض الماندليك هو أحد أحماض ألفا هيدروكسي AHA يُشتق من اللوز المر، وهو لطيف على البشرة، خاصة المعرضة منها لحب الشباب، وهو غني بخصائص تفتيحن وقادر على التعامل مع البقع العنيدة وعلامات حب الشباب.



وفقًا لدراسة أجريت في 1999 قد يقلل الحمض تصبغ الكلف بنسبة تصل إلى 50% في حوالي 4 أسابيع، ويزيد أيضاً دوران الخلايا ما يساعد في تقليل البقع بشكل أسرع مقارنة مع أحماض ألفا هيدروكسي الأخرى.





تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة