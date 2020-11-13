المرأة

هذه هي الأرقام الجالبة للحظ لكل برج

Lebanon 24
13-11-2020 | 09:00
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ثمة علاقة بين الأبراج والأرقام. ويؤدي ارتباطها إلى تحقيق الإنجازات والنجاح أحياناً وإلى الإخفاق أحياناً أخرى. ولهذا يجب معرفة الأرقام المتصلة بكل برج لاكتشاف تأثيرها على الحياة بمختلف اتجاهاتها.

 

الحمل

أرقام الحظ التي ترتبط بهذا البرج هي: ، 10، 11، 12، 32، 35 و36. وهي تزيد فرصك في تحقيق النجاح غير المخطط له. كما أنها تساعدك على تحديد الموعد المناسب والمثمر للقيام بأمر ما أو للقاء شخص ما.

 

الثور

 

أرقام حظك هي: 1، 5، 11، 13، 20، 29 و37. وهي تمنحك الوقت لتخططي لأمر ما. كما أن رؤيتك لأحدها تعني أن حدثاً سعيداً في انتظارك في تاريخ ووقت ما.

 

الجوزاء

أرقامك السعيدة هي: 2، 5، 10، 16، 23، 27 و38. وهي تعني المدة التي عليك انتظارها غالباً بالدقائق أو الساعات أو الأيام أو حتى السنوات لتحقيق هدف ما. ويشير هذا إلى أن عليك التحلي بالصبر في كل أمر للحصول على ما تريدين.

 

 

السرطان

قد تجدين الحظ من خلال هذه الأرقام: 0، 3، 9، 17، 19 و39. وهي ترتبط بالأشخاص المحيطين بك، تواريخ ميلادهم، أعدادهم، أرقامهم المفضلة،... وتشير إلى أن عليك التعامل مع هؤلاء من أجل تحقيق النجاح.

 

الأسد

 

إذا كنت من برج الأسد فأرقام حظك هي: 3، 4، 8، 11، 22 و24. وتعني أنّ سعادتك ترتبط غالباً بالأرقام المزدوجة، أي بالزواج، إنجاب طفلين أو 4، تاريخ ميلاد أحد أفراد العائلة المزدوج...

 

العذراء

أرقام حظك هي: 4، 5، 7، 9، 25 و44. وتشير إلى أنّك من الأشخاص الذين يحصلون غالباً على الفرص الجيدة. لكن من المهم أن تختاريها بعناية كي تحققي الأفضل من خلالها. إذاً حاولي أن تراعيها عند اختيارك.

 

الميزان

أنت من برج الميزان أي أن أرقام حظك هي: 5، 6، 17، 28، 30 و43. إذاً تحتاجين دائماً إلى بذل الجهود من أجل الوصول إلى أهدافك. إلا أن بعض المفاتيح تسهل مهماتك في الكثير من الأحيان. وهي ترتبط بهذه الأرقام.

 

العقرب

 

يرافقك الحظ الجيد في حال انتبهت لهذه الأرقام: 5، 6، 7، 24، 28، 31 و39. فهي تدلك على العقبات التي قد تعترض طريقك. ويعني هذا ضرورة أن تبتعدي عنها كلما صادفتها.

 

القوس

أرقام حظك هي: 4، 7، 8، 12، 13، 18 و34. وهي تدلك على الحلول الخفية لكل العقد التي تواجهك. إذاً حاولي أن تبحثي عنها وعن كل ما يرتبط بها كلما واجهت مشكلة ما.

 

الجدي

إذا كنت من برج الجدي، فأنت تمتلكين مفتاح السعادة والنجاح. إلا أنّك لا تعرفين كيف تصلين إليه غالباً. ولهذا ننصحك بأن تستعيني دائماً بهذه الأرقام: 3، 8، 9، 12، 34، 37 و47.

 

الدلو

تساعدك الأرقام 6، 7، 9، 10، 13 و32 على الاختيار بين أمرين كلاهما يعود عليك بالفائدة. إذاً حاولي أن تتبعيها كلما أردت أخذ قرار مصيري ما.

 

الحوت

أرقام حظك هي: 0، 10، 11، 12، 17 و29. وهي النافذة التي تسمح لك بالعبور في حياتك من مرحلة إلى مرحلة أخرى أكثر أهمية. كما أنها تمكنك من تحقيق التوازن بين خياراتك الخاصة والعامة.

المصدر: الجميلة
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