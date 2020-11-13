المرأة

الأنظار تتحول من ياسمين صبري إلى والدتها بطلة السباحة.. تعرفوا إليها

Lebanon 24
13-11-2020 | 15:00
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لفتت والدة الفنانة المصرية ياسمين صبري الانظار بأحدث إطلالة لها ظهرت من خلال صورة نشرتها على حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام" وبدت فيها وهي تعرض ميداليات حصلت عليها في مسابقة للسباحة.

 

وأوضحت ذلك من خلال التعليق حيث كتبت: "حصلت اليوم على ثلاث ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وحطمت الرقم القياسي في المسابقة الوطنية المصرية للسباحة لمسافة 200 متر حرة وأتطلع إلى تحقيق المزيد من الميداليات غدًا ".

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وأثارت بهذا اهتمام الكثير من المتابعين وركزت التعليقات على حيوية الأم. كما قارن هؤلاء بين شكلها وشكل ابنتها ورأوا أن الأخيرة ورثت بعض الملامح منها. ومما كتب: "حضرتك والدة ياسيمن صح؟" و"كما تكون الأم تكون الإبنة" و"ألف مبروك يا أحلى أم في الدنيا" و"حضرتك والدة ياسمين أنا محتاجة اتعلم من حضرتك السباحة وابقى شاطرة فيها زيك".

 

يشار إلى ان ياسمين أبهرت الجمهور بأحدث إطلالة لها حيث ظهرت مرتدية سروال جينز ضيقاً مع قميص وبلايزر وحاملة مظلة وحققت ما يزيد على 744 ألف إعجاب في أقل من 24 ساعة.

المصدر: لها
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