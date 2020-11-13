المرأة

من جديد دوللي شاهين تثير الجدل بإطلالاتها.. وفيديو بملابس رياضية جريئة

Lebanon 24
13-11-2020 | 18:00
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شاركت الفنانة دوللي شاهين جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كواليس جلسة تصويرية خضعت لها أخيراً، وتميزت فيها بإطلالة جريئة بالأسود.

 

ونشرت شاهين مقطع فيديو يرصد الجلسة التي أطلت فيها بفستان قصير باللون الأسود من طبقتين شفّافة فوق كورسيه وتنورة قصيرة. وأوضحت أن الجلسة تمت أمام عدسة المصوّر محمد الكشكي، بينما اهتمت بمكياجها خبيرة التجميل ريهام حليم، وبتسريحتها خبير الشعر كريم أبو السعود.

A post shared by دوللي شاهين (@dollyshahine)


 
 

وظهرت شاهين قبل ايام قليلة بإطلالة أخرى وصفت بأنها الأكثر جرأة بين الفنانات منذ فترة، فتعرضت لهجوم شديد من متابعيها؛ حيث نشرت عدة صور عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة جداً أثناء إحيائها إحدى الحفلات.

A post shared by دوللي شاهين (@dollyshahine)


 
 

واستمرت دوللي شاهين بجرأتها، بعدما نشرت فيديو خلال ممارستها التمارين الجسدية في منزلها، بملابس رياضية جريئة.

 

 

يُذكر أن دوللي شاهين تشارك في بطولة فيلم "عيد جواز " الذي انتهت من تصويره، ومن المقرر عرضه قريباً في دور السينما، وهو من بطولة إيهاب فهمي وحسام فارس ومحمد سليمان، إخراج أحمد فهمي عبد الظاهر، وتأليف أسامه فهمي.

 

وكانت شاهين قد طرحت أخيراً كليب أغنيتها "الحاجة دعيالك" على قناتها الرسمية في موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات شفيق كارم، ألحان تومي، وتوزيع أشرف البرنس.

المصدر: لها
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