ملكة جمال لبنان السابقة تصدم الجميع.. أظهرت شوائب وجهها في فيديو جريء

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة نادين ويلسون نجيم مؤخرا فيديو عبر حسابها على انستغرام قامت فيه بإظهار الشوائب في وجهها قبل استخدام مستحضرات التجميل وإظهار التحوّل في مظهرها الخارجي.

وظهرت بوضوح البثور في وجهها قبل ان تخفيها بمساحيق التجميل.

وأرادت نادين من خلال هذا الفيديو ايصال رسالة لكل صبية، حيث علقت قائلة: صباح الخير لكل بنت قالولها ما لازم وما بتقدر وما فيها، ولكل بنت قنعوها تخفف شوي وما تزيدها وما بدها هالقد".

وأضافت نجيم: "بعرف انو بدنا كتير تنصير متل أميركا او غير دول، بس كونوا اكيدين انو هالدول بلشوا من محل. هلق اجا وقتنا، بس ما في شي بصير بلا تخطيط وتنظيم وقيادة".

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واعتبر البعض أن ما قامت به نادين جرأة من قبلها بالظهور بهذا الشكل من دون ماكياج وبوجه متعب، أمّا آخرون فأجمعوا على أن ما قامت به تحفيزي للمرأة.