المرأة

ملكة جمال لبنان السابقة تصدم الجميع.. أظهرت شوائب وجهها في فيديو جريء

Lebanon 24
14-11-2020 | 12:00
A-
A+
Doc-P-765980-637409398403024192.PNG
Doc-P-765980-637409398403024192.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة نادين ويلسون نجيم مؤخرا فيديو عبر حسابها على انستغرام قامت فيه بإظهار الشوائب في وجهها قبل استخدام مستحضرات التجميل وإظهار التحوّل في مظهرها الخارجي.

 

وظهرت بوضوح البثور في وجهها قبل ان تخفيها بمساحيق التجميل.

 

وأرادت نادين من خلال هذا الفيديو ايصال رسالة لكل صبية، حيث علقت قائلة: صباح الخير لكل بنت قالولها ما لازم وما بتقدر وما فيها، ولكل بنت قنعوها تخفف شوي وما تزيدها وما بدها هالقد".

 

وأضافت نجيم: "بعرف انو بدنا كتير تنصير متل أميركا او غير دول، بس كونوا اكيدين انو هالدول بلشوا من محل. هلق اجا وقتنا، بس ما في شي بصير بلا تخطيط وتنظيم وقيادة".

A post shared by Nadine njeim-نادين نجيم (@nadinewnjeim)

 

 

واعتبر البعض أن ما قامت به نادين جرأة من قبلها بالظهور بهذا الشكل من دون ماكياج وبوجه متعب، أمّا آخرون فأجمعوا على أن ما قامت به تحفيزي للمرأة.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:37 | 2020-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2020-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2020-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2020-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:00 | 2020-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:00 | 2020-11-14
09:00 | 2020-11-14
06:00 | 2020-11-14
22:00 | 2020-11-13
18:00 | 2020-11-13
15:00 | 2020-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website