ابنة هيفا وهبي تخطف الأنظار بفستان أزرق.. وتعايد أول فرحة بحياتها

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي صورة مع ابنتيها رهف ودانييلا وذلك بمناسبة عيد ابنتها البكر التي أصبح عمرها 9 سنوات.
وخطفت زينب الأنظار بفستان ملوكي باللون الأزرق وعلقت على الصورة بالقول: وصار عمرها اول فرحة بحياتي بنتي وصديقتي وكل حياتي رهف ٩ سنين عقبال المية يا روح وقلب وعيون امك . الوقت عم بيمر بسرعة اتذكر وكأنها البارحة حين حدثتك وانت في بطني ولمست بأناملي حركتك فضحكتُ كلما ركلتِ وخفت كلما قررتِ ان تعيشي في عزلتك، وأقسمت حينها ان اعلمك الحب في حضني وتعيشين على صوت همساتي وتكبرين وانت تنعمين بحناني وتدركين كم انا اجمل لانك معي ، وأقسمت ان أجعلكِ طفلتي المدللة الرقيقة المميزة ، استودعتك الله يا أميرتي الصغيرة.
View this post on Instagram
A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🦋 (@zainabnfayad)
A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🦋 (@zainabnfayad)