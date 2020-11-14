المرأة

ابنة هيفا وهبي تخطف الأنظار بفستان أزرق.. وتعايد أول فرحة بحياتها

Lebanon 24
14-11-2020 | 09:00
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نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي صورة مع ابنتيها رهف ودانييلا وذلك بمناسبة عيد ابنتها البكر التي أصبح عمرها 9 سنوات.

 

وخطفت زينب الأنظار بفستان ملوكي باللون الأزرق وعلقت على الصورة بالقول: وصار عمرها اول فرحة بحياتي بنتي وصديقتي وكل حياتي رهف ٩ سنين عقبال المية يا روح وقلب وعيون امك . الوقت عم بيمر بسرعة اتذكر وكأنها البارحة حين حدثتك وانت في بطني ولمست بأناملي حركتك فضحكتُ كلما ركلتِ وخفت كلما قررتِ ان تعيشي في عزلتك، وأقسمت حينها ان اعلمك الحب في حضني وتعيشين على صوت همساتي وتكبرين وانت تنعمين بحناني وتدركين كم انا اجمل لانك معي ، وأقسمت ان أجعلكِ طفلتي المدللة الرقيقة المميزة ، استودعتك الله يا أميرتي الصغيرة.

 
المصدر: رصد لبنان 24
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