المرأة

بحسب برجكِ.. 4 أنواع من الرجال عليك ألا ترتبطي بهم

Lebanon 24
14-11-2020 | 15:00
A-
A+
Doc-P-765986-637409420995610188.jpg
Doc-P-765986-637409420995610188.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بحال قررت الارتباط وتأسيس عائلة، عليك أن تختاري شريك حياتك بدقة. فهذا الخيار لا يحتمل الخطأ لأنه يرتبط بكلّ أيامك المقبلة. لذا يُنصح بأن تبتعدي عن 4 أنواع من الرجال بحسب برجك لأنّ هؤلاء قد يكسرون قلبك ويجرحون مشاعرك ويدمرون ثقتك بنفسك.

 

الرجل الذي يحب هاتفه أكثر من أي شيء

أي ذلك الذي يمضي ساعات طويلة وهو ينظر إلى شاشة هاتفه ليتواصل مع أصدقائه الافتراضيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فهو لا يهتم لأي أمر آخر، بل إنه قد يتحدث إليك من دون أن يفارق ناظراه تلك الشاشة. وهذا ما يجعلك تشعرين بأنّك لا تكتسبين أي أهمية بالنسبة إليه بل أيضاً بالدونية وعدم الثقة بالنفس. إذاً ابتعدي عنه في حال كنت من برج الميزان أو الدلو أو الحوت.

 

  الرجل المسيطر

وهو الرجل الذي يسعى إلى السيطرة عليك وتملّكك وإلى مراقبة تحركاتك والسؤال عن فحوى كل اتصال تجرينه من هاتفك الخاص وعن اتجاه كل خطوة تقومين بها. هذا الرجل هو السجن بكل ما للكلمة من معنى وهو الطامح دائماً إلى أن يُشعرك بالضعف وبعدم القدرة على القيام بأي أمر بعيداً عنه. كما أنه يبدي جهوزيته الدائمة لخوض النقاشات العنيفة معك. فهل أنت مستعدة لتحمل هذا الواقع؟ بالطبع لا. لا تقتربي منه إذا كنت من مواليد العذراء والحمل والجوزاء.

 

الرجل اللامبالي

هو ذلك الذي لا يُظهر اهتمامه بمعظم أمور حياتكما، حتى أنه قد لا يكترث لحاجاتك العاطفية، فينسى مثلاً مناسبة يوم مولدك ولا يتذكر أياً من متطلبات العائلة التي تشكلان. بل أكثر من ذلك، هو لا يسعى إلى تنظيم نشاطات ترفيهية تُشعركما بالارتياح بعد عناء المهمات العملية والمنزلية. إذاً، لا ترتبطي بهذا الرجل إذا كنت تنتمين إلى برج الجدي أو العقرب أو القوس.

 

 

الرجل الذي يقول إنه يعرف كل شيء

لا تقتربي من هذا الرجل إذا كنت من مواليد السرطان والأسد والثور. فهو يرى أنه يتمتع بالكثير من الخبرات الحياتية والعملية على عكسك تماماً. وهذا ما يدفعه إلى إلقاء المحاضرات في القضايا المختلفة على مسمعك. فإلى جانبه قد تشعرين دائماً بأنك على درجة كبيرة من الغباء وأنه لا يمكنك أن تؤدي أي مهمة بنجاح وأنك بحاجة إلى التعلم الدائم. وبالطبع هذا قد يضعف ثقتك بقدراتك مع مرور الوقت ويجعلك تشعرين بالاستياء وعدم الانسجام مع ذاتك والتشتت والضياع.

 

المصدر: الجميلة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
12:00 | 2020-11-15
09:00 | 2020-11-15
22:00 | 2020-11-14
18:00 | 2020-11-14
12:00 | 2020-11-14
09:00 | 2020-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website