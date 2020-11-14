بحسب برجكِ.. 4 أنواع من الرجال عليك ألا ترتبطي بهم

بحال قررت الارتباط وتأسيس عائلة، عليك أن تختاري شريك حياتك بدقة. فهذا الخيار لا يحتمل الخطأ لأنه يرتبط بكلّ أيامك المقبلة. لذا يُنصح بأن تبتعدي عن 4 أنواع من الرجال بحسب برجك لأنّ هؤلاء قد يكسرون قلبك ويجرحون مشاعرك ويدمرون ثقتك بنفسك.

الرجل الذي يحب هاتفه أكثر من أي شيء

أي ذلك الذي يمضي ساعات طويلة وهو ينظر إلى شاشة هاتفه ليتواصل مع أصدقائه الافتراضيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فهو لا يهتم لأي أمر آخر، بل إنه قد يتحدث إليك من دون أن يفارق ناظراه تلك الشاشة. وهذا ما يجعلك تشعرين بأنّك لا تكتسبين أي أهمية بالنسبة إليه بل أيضاً بالدونية وعدم الثقة بالنفس. إذاً ابتعدي عنه في حال كنت من برج الميزان أو الدلو أو الحوت.

الرجل المسيطر

وهو الرجل الذي يسعى إلى السيطرة عليك وتملّكك وإلى مراقبة تحركاتك والسؤال عن فحوى كل اتصال تجرينه من هاتفك الخاص وعن اتجاه كل خطوة تقومين بها. هذا الرجل هو السجن بكل ما للكلمة من معنى وهو الطامح دائماً إلى أن يُشعرك بالضعف وبعدم القدرة على القيام بأي أمر بعيداً عنه. كما أنه يبدي جهوزيته الدائمة لخوض النقاشات العنيفة معك. فهل أنت مستعدة لتحمل هذا الواقع؟ بالطبع لا. لا تقتربي منه إذا كنت من مواليد العذراء والحمل والجوزاء.

الرجل اللامبالي

هو ذلك الذي لا يُظهر اهتمامه بمعظم أمور حياتكما، حتى أنه قد لا يكترث لحاجاتك العاطفية، فينسى مثلاً مناسبة يوم مولدك ولا يتذكر أياً من متطلبات العائلة التي تشكلان. بل أكثر من ذلك، هو لا يسعى إلى تنظيم نشاطات ترفيهية تُشعركما بالارتياح بعد عناء المهمات العملية والمنزلية. إذاً، لا ترتبطي بهذا الرجل إذا كنت تنتمين إلى برج الجدي أو العقرب أو القوس.

الرجل الذي يقول إنه يعرف كل شيء

لا تقتربي من هذا الرجل إذا كنت من مواليد السرطان والأسد والثور. فهو يرى أنه يتمتع بالكثير من الخبرات الحياتية والعملية على عكسك تماماً. وهذا ما يدفعه إلى إلقاء المحاضرات في القضايا المختلفة على مسمعك. فإلى جانبه قد تشعرين دائماً بأنك على درجة كبيرة من الغباء وأنه لا يمكنك أن تؤدي أي مهمة بنجاح وأنك بحاجة إلى التعلم الدائم. وبالطبع هذا قد يضعف ثقتك بقدراتك مع مرور الوقت ويجعلك تشعرين بالاستياء وعدم الانسجام مع ذاتك والتشتت والضياع.