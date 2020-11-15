المرأة

ولعت بين نانسي عجرم واليسا: حرب كلامية اشتعلت عبر "تويتر" بسبب كلمة "بيبي"

Lebanon 24
15-11-2020 | 09:00
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ردت الفنانة إليسا، أمس السبت، على التغريدات الأخيرة للنجمة نانسي عجرم، التي عبرت من خلالها عن غضبها من وصف إليسا لها بـ"بيبي"في آخر لقاء تلفزيوني لها عبر فضائية "mtv" الذي جاء احتفالا بمرور 20 عاما على مسيرتها الفنية.
 
وقالت إليسا خلال اللقاء: "تمكنت هيفا وهبي بشكلها الحلو أن تكون ظاهرة، ونانسي عجرم هي البنت البيبي، وأنا لا أستطيع تصنيف نفسي، وبعدها كل واحدة أتخذت خطا ما، أحب أقول أنني لا أقدم شغل مثل أحد، أقدم ما يشبهني".
 
ونشرت إليسا تغريدة جديدة  عبر حسابها على "تويتر"، في محاولة لإعادة العلاقات الطيبة بينهما، مرة أخرى، بدعوى أن نانسي فهمت خطأ ما صرحّت به إليسا.

وغرّدت اليسا قائلة: "يمكن تغريدات نانسي انفهمت غلط، أو يمكن هيي مزعوجة من موضوع معين، بس هالشي ما بيمنع إنو نانسي عجرم نجمة كبيرة ورح نبقى نتنافس تا أنا إسبقها وهيي تسبقني لأنو هيدي هيي المنافسة الشريفة". 

 
من ناحيتها، رأت  عجرم أن تصريحات إليسا بمثابة تجاهل لتاريخها ونجاحاتها الفنية، وكتبت تغريدة  عبر حسابها على "تويتر"، أمس السبت، تعبيرا عن غضبها الشديد.

وقالت: "بفكروا إنو المهذب ما بيعرف يرد لأ المهذب ما بِرِد لأنو ما تعود ينزل لمستوى السخافات...". 
 


وتابعت: "إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات.. وحتى بالأرقام ما بدها القصة غير Calculator".

 
وحسمت إليسا الجدل حول خلافها أو ما فهم خطأ من تصريحاتها حيال مواطنتها نانسي عجرم، بقولها: "خليني أحسم الجدل من الآخر، نانسي وهيفا ونجوى ونوال وأنا وكلنا نجمات، نحن نتسابق بالأرقام وبالأعمال، وهي منافسة شريفة ودليل صحة بالوسط الفني. لا نريد خلق فتن في ظروف تحتاج البلد إلى الكلمة الحلوة وزرع المحبة".
 



المصدر: سبوتنيك
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