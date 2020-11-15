المرأة

مايا دياب تتعرض لموقف صادم يوم ميلادها.. وهكذا علّقت (فيديو)

Lebanon 24
15-11-2020 | 15:00
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إحتفلت الفنانة مايا دياب بيوم ميلادها مع أصدقائها بطريقة طفولية مميّزة، إلا أنها تعرضت لموقف طريف شكل صدمة حقيقية لها، تفاعلت معها بطرافة.

وشاركت دياب عبر صفحتها الخاصة على انستغرام مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تطلق مجموعة من البالونات الذهبية في الهواء، وعلقت على الأمر بأنها ستطلق أمنياتها في الهواء مع البالونات على أمل أن تتحق في هذا العام، لكن ما هي إلا ثوانِ حتى علقت البالونات الطائرة في شريط للكهرباء، ما شكل صدمة للجميع.

وبدت مايا في حالة صدمة وعلقت على الأمر بطرافة: "هذا ليس بسببي بل إنها الـ2020"، وعلقت على المقطع "قالوا لي تمني أمنية ليوم ميلادي وفعلت".

 
المصدر: لها
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