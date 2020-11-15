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المرأة
صورة قديمة لإليسا تثير الجدل.. ملامح مختلفة تماماً واحتشام
Lebanon 24
15-11-2020
|
18:00
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تداول جمهور الفنانة إليسا، صورة قديمة جدًا لها منذ بداية مشوارها الفني، ظهرت فيها مختلفة تمامًا من ناحية الملامح، حتى أن عددًا كبيرًا من جمهورها قال إنها بدت شخصًا آخر.
وتفاعل الجمهور مع الصورة، فالبعض رأى أن ملامح اليسا ثابتة، إلا أن تغييرات الزمن بالإضافة للعديد من التغييرات وراء هذا الاختلاف. وقال آخرون، إن البراءة بدت واضحة على إليسا في الماضي وإن شكلها كان أجمل بدون عمليات التجميل، التي بالغت في الخضوع لها بحسب رأيهم. ولفتت حواجب إليسا بشكل خاص، أنظار جزء كبير من جمهورها، بالإضافة إلى ملابسها، حيث علق البعض بسخرية على أنها كانت في بداية حياتها محتشمة، على عكس هذه الأيام التي عادة ما تظهر بإطلالات مكشوفة وقصيرة.
المصدر: فوشيا
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