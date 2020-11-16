المرأة

كيف تُخفين الهالات السوداء على طريقة كيم كارديشيان؟

Lebanon 24
16-11-2020 | 06:00
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تعد الهالات السوداء حول العينين إحدى المشكلات التي تعاني منها الكثير من النساء، لذا تلجأ بعضهن إلى استخدام الكونسيلر لإخفائها، ولكن في بعض الأحيان قد لا يفي الكونسيلر بالغرض لشدة هذه الهالات وكثافتها.


ومن هذا المنطلق كشفت كيم كارديشان في مقطع فيديو لها، روتينها المكون من أربع خطوات لإخفاء الهالات السوداء حول عينيها على النحو التالي:

الخطوة الأولى

تبدأ كيم بوضع مصحح اللون البرتقالي. إذا كان لديك اسوداد شديد تحت عينيك، فهذا هو الظل المناسب لك، وإذا كان الاسوداد خفيفاً، يمكنك اختيار مصحح لون الخوخ. يعتبر مصحح اللون البرتقالي خياراً مثالياً، لأنه يقوم بعمل رائع في إلغاء الاسوداد الذي لا يستطيع خافي العيوب العادي القيام به.

الخطوة الثانية

بمجرد أن تمزج المصحح، تقوم كارديشان بتطبيق خافي العيوب بدرجات تحتية وردية. هذا اللون لا يغطي المنطقة أسفل العينين فحسب، بل يعمل على تفتيحها أيضًا. 

الخطوة الثالثة

بعد ذلك، تضع كادريشان مسحوقاً سائباً. يمكنك القيام بذلك عن طريق ترطيب الفرشاة الخاصة بك وغمرها في البودرة السائبة. بمجرد الانتهاء، ضعيه أسفل عينيك لإتمام المهمة. اتركيه لمدة دقيقتين على الأقل ثم استخدمي فرشاة ناعمة لإزالة الغبار.

الخطوة الرابعة

أخيراً، تستخدم كارديشان بودرة مشرقة وتضعها تحت العينين بضربات خفيفة للحصول على تأثير مشرق.
 

 
 
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