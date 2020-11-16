المرأة

مواليد 3 أبراج يتمتعون بالشباب الدائم.. هل أنتِ من بينهم؟

Lebanon 24
16-11-2020 | 09:00
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مواليد بعض الابراج يتمتعون بالشباب الدائم. وهذا يعني انهم يتسمون بالحيوية والنشاط ولا يترددون في اداء  مختلف المهمات وان كانت صعبة. كما انهم يحدثون ضجة في كل مكان يذهبون اليه ويبادرون ويسارعون الى تقديم المساعدة ولا يترددون في اظهار التعاطف مع كل من يحتاج الى ذلك وفي اقامة العلاقات الاجتماعية المختلفة. وعادة ما ينتمي هؤلاء المواليد الى 3 ابراج.

 

الاسد

يبدي مولود الاسد الاهتمام الكبير بمظهره وصحته في الاعمار كافة. فهو لا يرى في مرور الوقت امراً سلبياً او سيئاً بل على العكس يعتبر ذلك فرصة للنضوج والتعلم واكتساب الكثير من المهارات الذاتية والاجتماعية. وهو يشفى غالباً بسرعة من الامراض والمشاكل الصحية التي يعاني منها والسبب انه يولي صحته الكثير من الاهتمام والعناية. وفي ما يتعلق بالحياة الاجتماعية لا يمكن مولود الاسد ان يدع اي فرصة تفوت من دون الاستفادة منها من اجل تحقيق السعادة. وهو يبحث دائماً عن مصدر للطاقة الايجابية ولا يتردد في اشاعاتها في كل مكان يذهب اليه. فهو مولع بالحياة ويرى فيها فرصة قصيرة للسعادة والمرح. كما انه يحاول الابتعاد قدر الامكان عن الاشخاص الذين يبثون الطاقة السلبية او يطلقون دائماً التوقعات السيئة.

 

الدلو

لا يولي مولود الدلو الكثير من الاهمية للرقم الدال على سنوات العمر. فهو يثق بنفسه ويقدر ذاته الى حد كبير جداً على مستوى المظهر كما على صعيد القدرات العاطفية والذهنية. ولهذا فإنه يلفت كل الانظار في كل مكان يهذب اليه بأناقته على مستوى الشكل واسلوب التعامل مع الآخرين. ومن ابرز صفات هذا المولود الحيوي جداً انه يحب المرح ويسعى الى تأمين اسبابه وان كان يعيش مرحلة صعبة في حياته وان كان يواجه الصعوبات والمشاكل المختلفة. ولهذا لا يتردد في المشاركة في النشاطات والاحتفالات التي يمكن ان تدفعه الى نسيان كل ما هو سلبي. فالحياة بالنسبة اليه فرصة قصيرة الامد للمرح والضحك والنجاح. ولهذا فإنه لا يفكر مطولاً بالاخفاقات ويرى في الفشل مجرد مرحلة عابرة. وهو يرفض البقاء في مكان واحد ويحب المغامرة والتغيير. والسبب انه يتمتع بفكر حر مستقل وكثيراً ما يقترح الافكار المرتبطة بالمشاريع والنشاطات الجديدة ولا يتردد في ان يشكل علامة فارقة في كل مكان وموقف. ولهذا غالباً ما تتوجه اليه كل الانظار في كل المواقف والظروف.

 

الحمل

يتميز مولود الحمل بالقوة والحماس وحب المرح والحرص على نقل المشاعر الايجابية الى الآخرين. فهو يجيد رواية النكات وتحويل المواقف الجدية الى مضحكة واشاعة اجواء الفرح. ولا يتردد في دعوة الآخرين الى المشاركة في نشاطات يبتكرها وتضيف الكثير من الاختلاف الى روتين حياتهم اليومي. ولهذا يحرص مولود الحمل مثلاً على ممارسة الرياضة او مشاهدة العروض المسرحية او المشاركة في المهرجانات او لقاء الاصدقاء او تلبية الدعوات. كما انه نادراً ما يعبر عن شكواه بسبب امر صعب ما وكثيراً ما يجد طريقة مناسبة لمحاربة الملل. فهو يبحث دائماً عن طريقة تساعد عل الاسترخاء. ويعتبر التفاؤل من ابرز صفات شخصيته فهو لا يرى في الحياة الا الجانب الايجابي منها غالباً. كما انه ينسى الاسى والحزن واسبابهما بسرعة ولا يحب الميل الى اليأس والكآبة او الى المبالغة في التفاعل مع القضايا المأسوية. وهو من اكثر مواليد الابراج قدرة على مواجهة المصاعب وتخطيها بأقل خسائر ممكنة وعلى السعي الى النجاح بعد الفشل. 
المصدر: الجميلة
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