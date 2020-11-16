المرأة

ميريام فارس تصدم الجميع بنحافة خصرها بعد الولادة.. وهكذا علق الجمهور

Lebanon 24
16-11-2020 | 12:00
A-
A+
Doc-P-766496-637411155748648614.png
Doc-P-766496-637411155748648614.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

فاجأت الفنانة ميريام فارس جمهورها بنشر مقطع فيديو قصير عبر حسابها على انستغرام يظهر رشاقتها وجسمها الممشوق، وخصرها الرفيع وذلك بعد أقل من شهر واحد على إعلان ولادتها لطفلها الثاني الذي اطلقت عليه إسم دايف.

 

واستعرضت فارس رشاقتها الملفتة وخصرها النحيف، الامر الذي شكل صدمة لأغلب متابعيها وخاصة السيدات اللواتي استغربن عن الطريقة، متسائلين أين بطن الحمل والولادة التي تحتاج عادة لفترة ولمجهود رياضي لتتقلص من جديد وتختفي.

 

وظهرت ميريام في المقطع وهي ترتدي ملابس رياضية ضيقة، واظهرت نحافتها الملفتة من خلال وضع يديها حول خصرها لتوضح كم هو نحيل وكيف لم يتأثر جسدها بعد الولادة بشكل نهائي، الامر الذي أحدث ضجة كبيرة عبر السوشيال ميديا وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع وتم تداوله والتعليق عليه بكثافة.

A post shared by Myriam Fares (@myriamfares)


 

وكانت ميريام قد فاجأت جمهورها ومعجبيها بخبر انجابها طفلها الثاني بعدما أخفت خلال فترة الحجر المنزلي بأنها حامل، وشاركت متابعيها بمقطع قصير يتضمن صورة ليدين إحداهما يد الطفل، وكتبت عليه " Dave Metri .. 20 – 10– 2020"، وحرصت كعادتها على إخفاء ملامحه عن الجمهور.

المصدر: لها
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
09:00 | 2020-11-16
06:00 | 2020-11-16
22:00 | 2020-11-15
18:00 | 2020-11-15
15:00 | 2020-11-15
12:00 | 2020-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website