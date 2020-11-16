ميريام فارس تصدم الجميع بنحافة خصرها بعد الولادة.. وهكذا علق الجمهور

فاجأت الفنانة ميريام فارس جمهورها بنشر مقطع فيديو قصير عبر حسابها على انستغرام يظهر رشاقتها وجسمها الممشوق، وخصرها الرفيع وذلك بعد أقل من شهر واحد على إعلان ولادتها لطفلها الثاني الذي اطلقت عليه إسم دايف.

واستعرضت فارس رشاقتها الملفتة وخصرها النحيف، الامر الذي شكل صدمة لأغلب متابعيها وخاصة السيدات اللواتي استغربن عن الطريقة، متسائلين أين بطن الحمل والولادة التي تحتاج عادة لفترة ولمجهود رياضي لتتقلص من جديد وتختفي.

وظهرت ميريام في المقطع وهي ترتدي ملابس رياضية ضيقة، واظهرت نحافتها الملفتة من خلال وضع يديها حول خصرها لتوضح كم هو نحيل وكيف لم يتأثر جسدها بعد الولادة بشكل نهائي، الامر الذي أحدث ضجة كبيرة عبر السوشيال ميديا وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع وتم تداوله والتعليق عليه بكثافة.

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وكانت ميريام قد فاجأت جمهورها ومعجبيها بخبر انجابها طفلها الثاني بعدما أخفت خلال فترة الحجر المنزلي بأنها حامل، وشاركت متابعيها بمقطع قصير يتضمن صورة ليدين إحداهما يد الطفل، وكتبت عليه " Dave Metri .. 20 – 10– 2020"، وحرصت كعادتها على إخفاء ملامحه عن الجمهور.