هل تعرفون أن هذه الممثلة الصاعدة هي ابنة شقيقة سيرين عبد النور؟

استعاد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة سيرين عبد النور ظهرت فيها برفقة ابنة شقيقتها "إلسا" وبدت وهي تحتضن الأخيرة. وتبين أن الشابة هي الممثلة الصاعدة التي شاركت في فيلم "للحب حكاية" إلى جانب الفنان اللبناني رامي عياش كما في أحد مشاهد مسلسل "دانتيل" الذي عرض في رمضان 2020 والذي أدت فيه خالتها دور البطولة.

وركزت التعليقات على الشبه الكبير بين سيرين وإلسا حيث أشار المتابعون إلى انها ورثت منها الكثير من ملامحها.

وتبين من خلال البحث أن سابين شقيقة سيرين قامت بنشر الصورة في وقت سابق على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وارفقتها حينها بالتعليق: "أختي وأبنتي حبيبات قلبي ونور حياتي بدور ميرنا في مسلسل "دانتيل". في فيديو بيظهر المخرج فرحان بأداء إلسا وسيرين عم تصوره تتفرجيني كيف مبسوط... أنا كثير فخورة فيكن" محققة أكثر من 19 ألف إعجاب.