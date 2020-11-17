المرأة

نصائح ذهبية للعناية بالشفاه في الشتاء

Lebanon 24
17-11-2020 | 06:00
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قالت بوابة الجمال "هاوت.دي" إن الشفاه تفتقر إلى الدهون، وتتعرض بسرعة للجفاف والتشقق، ما يُفسد مظهرها الجمالي.


وأضافت البوابة الألمانية أن الشفاه تتعرض للكثير من عوامل الإجهاد في الخريف والشتاء بسبب الحرارة المنخفضة في الخارج، وهواء المدفأة الجاف في الداخل.
 
ولمواجهة الجفاف والتشقق، يجب استعمال مستحضرات العناية، مثل بلسم الشفاه، المحتوية على مواد فعالة تعمل على ترطيب الشفاه وتمنحها ملمساً مخملياً، مثل عسل، وشمع النحل، وزبدة الشيا، وزيت الزيتون، وحمض الهيالورونيك.
 
ومن المهم أيضاً أن تخلو المستحضرات من المواد، التي تسبب تهيج بشرة الشفاه، مثل المواد الحافظة، والمواد العطرية، والزيوت المعدنية، والسيليكون.
المصدر: 24
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