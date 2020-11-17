هذه الأبراج لا تعرف كيف تكذب.. فلا تخافوا منها

الخوف من الذين يكذبون مبرر وذلك لأنه لا يمكن الوثوق بهم أو بنواياهم. وذلك لانه من المستحيل معرفة متى تبدأ الحقيقة عندهم ومتى تبدأ الأكاذيب.

في المقابل هناك الفئة التي لا تكذب، وذلك لانها وبكل بساطة لا تعرف كيف تقوم بذلك. فهي حتى ولو أرادت أن تكذب لا يمكنها القيام بذلك لانها إما تعترف فوراً أو يتم فضح أمرها بشكل فوري وذلك لانها لا تملك "المكر" الضروري من أجل الكذب.

فمن هي هذه الابراج التي لا داعٍ على الإطلاق للخوف منها لانها صادقة تماماً ولا تعرف على الإطلاق كيف تكذب؟

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

الجدي من الأبراج التي تكره الكذب وحين يشعر بأنه مرغم على القيام بتلك الفعلة الشنيعة فهو لا يعرف كيف يقوم بذلك وغالباً ما تكون أكاذيبه فوضوية وعشوائية لدرجة أنه يفضح أمره بنفسه في غضون ثوانٍ. الجدي يحتاج الى وقت طويل كي يقوم بالكذب أصلاً فهو عليه أن يقرر أولاً بأن الموقف هذا أو هكذا يتطلب الكذب، وهذا الأمر يحتاج الى الكثير من الأخذ والرد في عقله قبل أن يقرر بأنه سيقوم بالكذب. لاحقاً عليه الخروج بسيناريو يمكن تصديقه للكذبة وهذا أيضاً يتطلب وقتاً طويلاً أيضاً، وحين يخرج بالكذبة يكون قد مضى وقتاً طويلاً على الحدث أو الأمر الذي يكذب من أجله وعليه فإنه يكون واضحاً وضوح الشمس للجميع بأنه يكذب. وفي حال صودف أن الأمر لم يكن واضحاً لتلك الدرجة فإنه يكذب بطريقة سيئة للغاية لدرجة أنه يفضح أمره بنفسه ثم يمضي الكثير من الوقت بالإعتذار على كذبة لم تكن أصلاً مؤذية.

الحمل -21 آذار - 19 نيسان

الحمل هو النقيض الكلي للثور، فهو لا يحتاج الى أي وقت كان بل يقوم بردات فعل فورية ومباشرة. وبما أن ردات الفعل هذه فورية فهو نادراً ما يملك الوقت للتفكير بما يقوله وعليه ما يقوله يكون أما مربكاً للاخرين أو الحقيقة القاسية كما هي من دون تجميل. ولان الحقيقة تؤذي مشاعر الآخرين خصوصاً بالطريقة التي يقولها الحمل التي كما قلنا تكون من دون تجميل فهو أحياناً يقرر اللجوء للكذب عوض قول الحقيقة للآخرين لانه لا يريد أن يؤذي مشاعرهم.

وبما أن الحمل مندفع جداً وكما ذكرنا يتكلم من دون التفكير ملياً بما يقوله فالأكاذيب التي يقولها كي يمنع نفسه من قول الحقيقة التي قد تؤذي مشاعر الآخرين تكون غير منطقية على الإطلاق. الحمل كاذب مريع وذلك لانه لا يضع الحد من الجهد في فبركة كذبته بطريقة يمكن تصديقها. كما أن نبرة صوته بشكل عام تخونه حين يبدأ بالكذب.

الحوت 19 شباط - 20 آذار

الحوت يشعر بالسوء البالغ حين يكذب ومشاعره هذه تظهر بشكل جلي على وجهه. الحوت من الأبراج التي تظهر مشاعرها بشكل صريح على وجهها وعليه فهو حين يكذب فإن الأمر يكون واضحاً وضوح الشمس. حين يكذب البرج هذا فإن الكلمات التي يقولها تكون النقيض الكلي للمشاعر التي تظهر على وجهه ما يجعلكم تعرفون وبشكل فوري بأنه يقوم بالكذب.

ولكن حتى لو تمكن من الكذب من دون إفتضاح أمره فهو يشعر بذنب كبير للغاية وبالتالي هو لا يمكنه التوقف عن التفكير بما قام به ما يجعله يقوم بالإعتراف بأنه قام بالكذب عليكم ويستمر بالإعتذار منكم لوقت طويل جداً.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

الغالبية تظن بأن العذراء يمكنه الكذب بسهولة وذلك لان عقله يعمل بشكل منطقي وعقلاني كما أنه يمكنه الخروج بكذبة محكمة للغاية وذلك لانه يعرف كل الحقائق المتعلقة بالموضوع. إلا أن الامر مغاير تماماً وذلك لان عدة عوامل تجعله يفشل في محاولته للكذب. من العوامل التي تفضح امره هو نبرة صوته التي تصبح إما بنغمة واحدة أو تصبح عالية جداً.

في المقابل البرج هذا يحتاج لأن يكون المسيطر على كل ما يقوم به وبالتالي حين يحاول القيام بالسيطرة على كل الجوانب المتعلقة بكذبته فهو يفشلها لانه وبكل بساطة يحاول السيطرة على وهم غير موجود.

الأسد 23 تموز - 22 آب

الأسد برج مباشر وواضح وهو يشعر بالراحة التامة مع نفسه حين يقول الحقيقة، لذلك حين يقوم بالكذب فإن ما يقوله يبدو غريباً جداً كما أن واقع أنه يكذب يكون واضحاً تماماً. الأسد لا يفكر بكذبته كثيراً وعليه في حال كان يقوم بالكذب عليكم وقمتم بالإستفسار عن جزئية ما فهو لن يعرف ما الذي عليه قوله وذلك لانه لم يفكر على الإطلاق بأي تفاصيل لها علاقة بالكذبة. وهنا يبدأ بمناقضة نفسه حتى يدرك بأنه لم يعد هناك أي مفر من الإعتراف بالحقيقة. الأسد قد يكذب عليكم وإنما كذبته لا تدوم لوقت طويل على الإطلاق.