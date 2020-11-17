المرأة

ريما فقيه تستعرض هدية فاخرة جداً قدمتها لزوجها في عيد ميلاده (فيديو)

Lebanon 24
17-11-2020 | 09:00
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نشرت ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه، على حسابها الخاص على "إنستغرام"، فيديو استعرضت من خلاله سيارة فاخرة قدمتها لزوجها لمناسبة يوم ميلاده.

 

وظهرت في المقطع وهي تقود سيارة من طراز قديم باللون الأحمر وتتقدم بها في اتجاه مكان سكنهما. وفوجئ بها الزوج وبدا أنها أعجبته وأعجبت آخرين تجمعوا لمشاهدتها إلى حد كبير جداً.

 

وأرفقت الفيديو برسالة وجهتها إليه وكتبت فيها: "يوم ميلاد سعيد شريك حياتي وأكثر. كان علي أن أحضر لك هذه الهدية إلى هنا. أرجو أن تحقق أحلامك دائماً حياتي". وحقق الفيديو في ساعات قليلة أكثر من 84 ألف إعجاب في ساعات قليلة.

A post shared by Rima Fakih Slaiby (@rimafakih)


 
 

يشار إلى أن ريما فقيه من مواليد بلدة صريفا اللبنانية وقد شاركت في العام 2008 في مسابقة ملكة جمال لبنان المغترب وحلت وصيفة ثانية.

 

وتم انتخابها ملكة لجمال الولايات المتحدة الأميركية في العام 2010 وكانت حينها تمثل ولاية ميشيغان. كما شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون التي نظمت في العام نفسه إلا أنها لم تصل إلى النهائيات. ويذكر أنها متزوجة من وسام صليبي وأن لديهما 3 أولاد.

 

المصدر: لها
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