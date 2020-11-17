المرأة

فيديو طريف: معركة بين ابن سيرين عبد النور وجدته.. هكذا أرغمها على الجلوس

Lebanon 24
17-11-2020 | 15:00
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تم تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً لكريستيانو ابن الفنانة سيرين عبد النور ظهر فيه وهو يمنع جدته من النهوض مراراً وتكراراً ثم يقوم بدفعها لكي تجلس على الأريكة قبل أن يضربها ويوبَّخ من والدته.

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وحاز الفيديو نسبة مشاهدة عالية وأطلق موجة من الجدل حيث رأى بعض الناشطين أنه لم يكن على الأم أن تسمح لطفلها بفعل هذا فيما أشار آخرون إلى أنه ما زال صغيراً ولا يدرك ما يقوم به معتبرين أن الفيديو طريف جداً.

 

يشار إلى أن سيرين خطفت الأضواء في وقت سابق بإطلالتها الشتوية المميزة حيث تألقت بفستان من توقيع Fendi وعرف من خلال البحث أن سعره يصل إلى 6600 دولار أميركي.

المصدر: لها
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