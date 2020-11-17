المرأة

بعد معاناته مع المرض.. رويدا عطية تحتفل بعيد ميلاد طفلها بكلمات مؤثرة

Lebanon 24
17-11-2020 | 18:00
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إحتفلت الفنانة رويدا عطية أمس الاثنين بميلاد طفلها "زين" الذي أتم السمتين من عمره، بطريقتها الخاصة، وذلك بعد فترة قصيرة من تكرار الازمة الصحية التي يمرّ بها باستمرار منذ ولادته.

 

ونشرت المغنية السورية صورة عفوية من داخل غرفة طفلها وهي تحتضنه بعطف وفي غاية السعادة، وحرصت كعادتها على إخفاء وجهه، وعلّقت عليها برسالة مؤثرة، قائلة: "يا اغلى شي صار بهالعمر، اليوم بتكمل السنتين وعقبال الميه سنة، فرح، صحه، وسعادة ما بتنتهي".

 

وتابعت: "شو بحبك انا لانك عطيتني اللي ناقصني من هالدني، الله يحميك يا امي من كل شر ومن كل سوء ومن شر حاسد اذا حسد".

A post shared by RouwaidaAttieh رويداعطيه (@rouwaida_attieh)


 
 

وكانت النجمة السورية كشفت قبل فترة عن معاناة طفلها مع مرض بالوراثة يعرف طبياً بالاختلاج الحراري، بمعنى أن درجة حرارته ترتفع بشكل كبير ويصل إلى حدّ الهذيان ويسيل الزبد من فمه، ويصبح لديه حالة غير ارادية بكل جسمه فتضطر الى نقله الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

المصدر: لها
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