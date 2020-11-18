المرأة

شهيرة تروي قصة فنانة حاولت خطف زوجها منها ورد فعله على هذا الأمر

Lebanon 24
18-11-2020 | 18:00
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خلال حلولها ضيفة على برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي ويعرض عبر قناة الحياة، قالت الفنانة شهيرة إن هناك فنانات أحببن زوجها الفنان الراحل محمود ياسين وحاولن خطفه والزواج منه.

وأوضحت أن هناك فنانة كانت تحبه واولت أكثر من مرة خطفه منها، وحتى ينهي الأمر جرحها أمام جميع العاملين في الاستديو، وجعلها تصاب بصدمة.

وحكت شهيرة أن هذه الفنانة كانت تجعل أشخاصاً يتصلون بها ليوصلوا لها بعض الأمور الخاطئة عن زوجها، وعندما أخبرته بما حدث قام هو بإحراج هذه الفنانة.

وأكدت أن محمود ياسين عندما حدث موقف بينه وبين هذه الفنانة، جاء وحكى لها وهي شعرت أنه أحرجها، لكنه رد عليها وقتها قائلا: "اللي يحاول إنه يجي على بيتي ويدمره أنا لا أسمح".

وأكدت أن محمود ياسين لم يعط لها أي فرصة للشك فيه، مؤكدة أنه كان رجلاً استثنائياً.
المصدر: لها
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