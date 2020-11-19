صورة لحفيدتَي كاظم الساهر تثير اهتمام الجمهور.. شاهدوا جمالهما

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت نجلّي الفنان كاظم الساهر وحفيدتيه من نجله الاكبر وسام.ولم يعرف تاريخ التقاط هذه الصورة إلا أن التعليقات ركزت على جمال الطفلتين حيث أشار الكثيرون إلى أنهما تتمتعان بملامح أجنبية.اشارة إلى ان الساهر نشر في وقت سابق صورة له مع إحدى الطفلتين مع التعليق: "البنية" كما نشر لاحقاً صورة لابنه وسام وحفيدته سنا وكتب: "وسام وسنا".