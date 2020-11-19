المرأة

أول شرطيّة في نيوزيلندا ترتدي حجابا.. صُمّم خصيصا لزيها الرسمي

Lebanon 24
19-11-2020 | 12:00
A-
A+
Doc-P-767359-637413678426249513.jpg
Doc-P-767359-637413678426249513.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر حساب شرطة نيوزيلندا صورة للشرطية زينة علي وهي ترتدي الحجاب ضمن زيها الرسمي، في سابقة تعد الأولى في نيوزيلندا.

وكانت الشرطية زينة (30 عاما) قد تقدمت بطلب للانضمام إلى شرطة نيوزيلندا في أعقاب الهجمات الإرهابية على المصلين بمسجد النور في كرايست تشيرش عام 2019، والتي راح ضحيتها 51 مسلما.

وزينة امرأة مسلمة مولودة في أرخبيل فيجي الواقع في المحيط الهادئ، وانتقلت للعيش في نيوزيلندا منذ طفولتها، وهي بارتدائها الحجاب تصبح أول امرأة في نيوزيلندا ترتدي حجابا صادرا من الشرطة كجزء من زيها الرسمي.

وقالت زينة في معرض تعليقها على الأمر عبر صفحة شرطة نيوزلندا على "فيسبوك" إن "وجود حجاب يحمل علامة الشرطة، يعني أن النساء اللواتي لم يفكرن من قبل في الانضمام للشرطة، سيتمكّن الآن من القيام بذلك".

مضيفة: "إنه لأمر رائع أن تتمكن الشرطة من دمج ثقافتي وديني، ويسعدني أن الشرطة بذلت قصارى جهدها للتأكد من أن الحجاب الذي أرتديه يلبي متطلبات الأمان والسلامة وكذلك احتياجاتي الشخصية".

وتابعت أن طاقم كلية الشرطة الملكية النيوزيلندية، نظم -أثناء مرحلة التدريب- وجبات حلال وأتاحوا لها غرفة للصلاة، كما تقول "عندما اضطررت إلى الذهاب للسباحة، تمكنت من ارتداء بدلة سباحة كاملة بأكمام طويلة".

وأكدت زينة "عندما كنت أتدرب للتو على الالتحاق بالشرطة، حدث هجوم كرايست تشيرش الإرهابي، ولو كنت شرطية مكتملة الأهلية، لكنت ذهبت لدعم الضحايا وعائلاتهم".

وبحسب بيان الشرطة، فإن زينة ساهمت في تصميم ملابس المحجبات منذ التحاقها بالشرطة.
المصدر: الجزيرة
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
09:00 | 2020-11-19
06:00 | 2020-11-19
22:00 | 2020-11-18
18:00 | 2020-11-18
15:00 | 2020-11-18
12:00 | 2020-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website