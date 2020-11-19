المرأة

الجمهور يتنمر على شكل شقيقتي ديانا كرازون: "سيليكون ويتحرك"

Lebanon 24
19-11-2020 | 15:00
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ضجة كبيرة أحدثتها زين وهايا كرازون شقيقتا الفنانة الأردنية ديانا كرازون على مواقع التواصل بسبب فيديو جديد لهما تم تناقله عبر عدد من الحسابات الناشطة على "إنستغرام"، ظهرتا فيه فيما تحتضن كل منهما الأخرى وترقصان على أنغام أغنية "الطبطبة" للفنان حسين الجسمي بطريقة أثارت الكثير من الانتقادات.

 

وركزت التعليقات على تفاعلهما مع الأغنية كما على شكلهما حيث اعتبر الكثيرون أنهم خضعتا لعمليات حقن بالسيليكون. ومما كتبه المتابعون: "سيلكون ويتحرك" و"لك هدول شو عم يصير معهن" و" الله يرحمك يا شرطة المشاهير" و" ليش هيك أشكالهن؟ وهديك وجهها بدو يفقع" و"من كثر عمليات التجميل مو واضح انهم توأم". وحقق المقطع أكثر من 95 ألف مشاهدة.

 

كما تم تناقل فيديو آخر للشابتين ظهرتا فيه وهما تغنيان مع والدتهما.

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يشار إلى ان زين أحدثت في وقت سابق موجة من الجدل بسبب ظهورها في فيديو نشرته على "تيك توك" وتناقله عدد من الحسابات وبدت فيه وهي ترافق بالإيماء صوت رجل قبل أن تبدأ بالرقص على أنغام أغنية يؤديها.

المصدر: لها
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