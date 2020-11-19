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المرأة
أحمد أبو هشيمة: "ياسمين صبري لايقة عليا وضفنا لبعض"
Lebanon 24
19-11-2020
|
18:00
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حلّ رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، ضيفاً ببرنامج "السؤال الصعب" عبر فضائية Sky News عربية، وتحدث عن زوجته الفنانة ياسمين صبري التي اعتبرها شخصاً أضاف لشخصيته كثيراً كما تأثرت هي أيضاً بصفاته الشخصية، قائلاً: "ياسمين لايقة عليا".
وردا على سؤال ما الذي أضافه أبوهشيمة لياسمين صبري.. وماذا أضافت ياسمين صبري لأحمد أبو هشيمة؟، قال: "الجواز استقرار، ياسمين لايقة عليّ في حاجات كتير، أنا أكيد أضفت لها حاجات من شخصيتي، وهي أضافت لي حاجات من شخصيتها".
وعن تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي معه، قال أبو هشيمة إنه لا يقصد أبدا أن يصبح "تريند" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن اهتمام متابعيه دائما ما يكون بأموره الشخصية أكثر من الاهتمام بمشاريعه والمبادرات الخيرية التي يطلقها.
وأضاف أتمنى من المتابعين أن يركزوا على شغلي أكتر من الأمور الشخصية، لأن هذه الأعمال قد تفيد الشباب بشكل كبير.
جدير بالذكر أنّ ياسمين صبري، ذكرت من قبل على هامش مشاركتها في مهرجان الجونة بدورته الرابعة، أنّ زوجها أبو هشيمة "لايق عليها"، وهي الجملة ذاتها التي استعارها منها، وقالت نصا: "شبهي في حاجات كثير، والزواج حقق لي التوازن في جزء كبير من الحياة، وأن زوجها كان سبباً في هذا التوازن"، وتابعت قائلة: "أحمد حقق لي ده جدًا لأنه لايق عليا جداً وشخص طموح وفيه حاجات كتيرة شبهي".
وتابعت قائلة: أحمد فيه حاجات كتيرة عنده مش عندي على سبيل المثال أنا شخصية منغلقة أوي هو شخص بيعرف الدنيا كلها وده كمان توازن".
المصدر: نواعم
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