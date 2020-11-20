المرأة

بعد أزمة الفيديوهات الإباحية.. فنانة مصرية مشهورة تغير اسمها

Lebanon 24
20-11-2020 | 15:00
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غيّرت الفنانة المصرية شيما الحاج اسمها الفني إلى اسم شيماء يونس، والذي سيظهر خلال تتر مسلسل "سكن البنات الجديد".

 

وقامت الحاج بتغيير اسمها إثر الفيديوهات غير اللائقة التي انتشرت لها مؤخرا، والتي ظهرت فيها تمارس الجنس مع شخص مشهور.

 

 

وواجهت شيما الحاج، عدة أزمات في حياتها، أبرزها فضيحة الفستان شبه العاري الذي ظهرت به أثناء تكريمها من محافظ بورسعيد، وأدى ذلك إلى مقاطعة والدها لها، وأثيرت أزمة مؤخرا بسبب فيديو جنسي وأدى إلى القبض عليها.

 

وفي كانون الثاني2019 تم القبض عليها مرة أخرى بتهمة الاتجار بالبشر، وتشكيل شبكة دولية لممارسة أعمال الدعارة، وجلب وترويج مخدرات "هيروين" و"الآيس" و"الكريستال"، وتضم القضية 33 متهمًا تم ضبط 26 منهم بواسطة "الرقابة الإدارية".

المصدر: روسيا اليوم
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