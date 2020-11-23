بعدما حذفت جميع صورها عام 2018: حنان ترك تطّل عبر مواقع التواصل.. هل تغيرت؟

أطلت الممثلة المعتزلة حنان ترك للمرة الأولى بصورة على جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أن حذفت جميع صورها في عام 2018.



وكانت حنان ترك طلبت بعد فترة من الغياب، لتحذر متابعيها بسبب الصفحات المزيفة التي تحمل اسمها وتنسب لها على "فيسبوك"، وغردت ترك، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "للأسف في صفحات كتير على فيسبوك باسمي، وأنا غير مسئولة عنها، وعن ما ينشر فيها، وده رابط صفحتي الوحيدة الرسمية على الفيسبوك وجاري توثيقها إن شاء الله".





اشارة الى انه في آب من عام 2012 قررت حنان ترك اعتزال العمل الفني وذلك من خلال اتصال هاتفي مع برنامج "أنا والعسل" مع الاعلامي نيشان درهروتيونيان، حين قالت إنها تعيش صراعًا داخليًا لأن الفن يتعارض مع الحجاب، وأنها تسعى لإرضاء ربها، وأنها تتمنى اعتزال الفن.



وبعد ذلك بأسبوعِ واحد، أعلنت خلالها اعتزال الفن بشكلِ لا رجعة فيه، وقالت إنها توصلت لذلك القرار بعد استماعها إلى حوارها مع نيشان.