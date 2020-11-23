بعد بوليفيا.. ملكة جمال تشيلي أيضاً من أصل لبناني!

توّجت دانييلا نيكولاس (28 عاماً) وهي من أصول لبنانية ملكة جمال تشيلي 2020 من بين 7 مرشحات وصلن للتصفيات النهائية.

ونُظم الحفل في استديو "ميدياميكس تي في" في سانتياغو، تشيلي. وتم اختيار 8 متأهلات للتصفيات النهائية من بين 17 للنصف النهائي.

وقبل اختيار المرشحات الثماني النهائيات، فازت نيكولاس بجائزة خاصة، فقد اختارها المصوّر العالمي الشهير فاضل بريشا للفوز بجائزة "ميس فوتوجينيك".

وفي نهاية الحفل، فازت دانييلا بلقب ملكة جمال تشيلي 2020 لتمثيل بلدها في ملكة جمال الكون.

يُشار إلى ان أن الأمر نفسه حصل في بوليفيا، حيث أقيم حفل انتخاب ملكة جمال البلاد لعام 2020 في العاصمة لاباز، وفازت باللقب الشابة اللبنانية الأصل لينكا نمر، من بين 20 مرشّحة نافسنها على اللقب.