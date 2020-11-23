ساعة ياسمين صبري مصنوعة من الذهب والماس... وهذا ثمنها الباهظ

نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري، عبر خاصية "ستوريز" على حسابها على "إنستغرام" صورة أظهرت من خلالها كيساً مخصصاً للهدايا. كما نشرت صورة ثانية بدا فيها أنه يحتوي على ساعة باهظة الثمن.

وتبين من خلال البحث أنها تحمل توقيع علامة Cartier وأنها صنعت من الذهب الوردي ومن 352 قطعة من الماس. وعرف أنها من مجموعة Pasha De Cartier وان سعرها يصل إلى 24 ألف و900 دولار أميركي.

يشار إلى ان الممثلة المصرية نشرت لاحقاً على حسابها الخاص على التطبيق صورة لها من داخل طائرة زوجها الخاصة وظهرت وهي ترتدي سروال جينز مع سترة حمراء وقميص أبيض وحذاء صيفي باللون الذهبي.

وانقسم المتابعون بين من رأوا أنها دائمة الأناقة والجمال ومن توجهوا إليها بالانتقادات لأنها تحرص على استعراض ثرائها برأيهم. وبعد هذا لفتت الأنظار بإطلالتها بفستان أسود طويل مع حقيبة باللون الأصفر وحققت أكثر من 543 ألف إعجاب في ساعات قليلة جداً.