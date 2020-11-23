المرأة

بعد أنباء ارتباطها بداعية اسلامي.. الفنانة الشهيرة مجدداً بالحجاب؟

Lebanon 24
23-11-2020 | 22:00
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فاجأت الفنانة حلا شيحة جمهورها بنشر صورة عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة بحسابها الخاص على "إنستغرام"، بدت فيها مرتديةً الحجاب وهي ترفع المصحف بيدها وتبتسم، وعلّقت على الصورة بالقول: "لحظات مع القرآن".
 


يُذكر أن أخباراً انتشرت في الآونة الأخيرة تؤكد وجود علاقة عاطفية بين حلا شيحة والداعية الإسلامي معز مسعود، وزاد من حديث الجمهور عن علاقة بينهما، ظهور معز مع حلا وأبنائها في أحد الأماكن السياحية الإسلامية في القاهرة.
 
وكانت حلا شيحة قد انفصلت عن زوجها منذ حوالى عامين، وجاءت إلى مصر بصحبة أطفالها الأربعة منذ فترة طويلة، ولم يكن انفصالهما رسمياً طوال تلك الفترة، إلى أن تمت عملية الطلاق في الشهر العقاري بالإسكندرية بتوكيل من محامي الزوج.

المصدر: لها
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