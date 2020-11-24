تلفت الأنظار بإطلالاتها.. هذا ثمن حقيبة ياسمين صبري الباهظ

دائما تلفت الفنانة المصرية ياسمين صبري الأنظار بإطلالاتها وملابسها وأكسسوارتها باهظة الثمن. وهو ما حدث حين نشرت على حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام" صورة التقطت لها من طائرتها الخاصة وحيث لفتت الاهتمام باللوك الأنثوي البسيط الذي اعتمدته.

كما تحولت أنظار الكثير من محبات الأكسسوارات إلى حقيبتها التي وضعتها على المقعد المقابل. وتميزت هذه الحقيبة بتصميم أنيق وراق جداً. وتبين أنها اختارتها من مجموعة Birkin من دار Hermès. ومن خلال البحث على المتاجر الإلكترونية تبين أن سعرها يصل على أحدها إلى أكثر من 10 آلاف دولار أميركي.