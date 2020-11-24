المرأة

فنانة عربية تفاجئ الجمهور بظهورها مع جهاز للتنفس الاصطناعي: "تعبانة" (فيديو)

Lebanon 24
24-11-2020 | 18:00
A-
A+
Doc-P-768861-637418094735506114.jpg
Doc-P-768861-637418094735506114.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" فيديو للفنانة السورية وعد البحري أثار اهتمام الكثير من المتابعين. وفيه ظهرت وقد زودت بجهاز للتنفس الاصطناعي.

 

وتبين أنها نشرت الفيديو على حسابها الخاص منذ أيام وأنها عانت من وعكة صحية ادت إلى دخولها بشكل طارئ إلى أحد المستشفيات في مكان اقامتها في المملكة العربية السعودية.

 

وأرفقت الفيديو بالتعليق: "تعبانة لكن أنا الحمدلله بخير، بس خلاص ما عدتش قادرة استحمل الأخبار الحزينة والله". وأضافت: "الربو والحساسية بيزيدوا مع الحالة النفسية السيئة الله المستعان دعواتكم ".

A post shared by Waad Al Bahri - وعد البحري (@waadalbahri)


 
 
 

وتفاعل معها الكثير من الناشطين الذين تمنوا لها الشفاء العاجل. ويشار إلى أنها عرفت بأدائها أغنيات الفنانة السورية الراحلة أسمهان في المسلسل التلفزيوني الذي تناول سيرة الأخيرة والذي أدت بطولته الفنانة سلاف فواخرجي في العام 2008.

 

كما أصدرت أغنياتها الخاصة ومنها "شوفلي حل" و"زعلك على عيني" و"نسيت أنا مين"، علماً أنها أعلنت اعتزالها في العام 2018 وتراجعت عن هذا لتطلق ألبومها "فرحتي بيك".

المصدر: لها
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:00 | 2020-11-24
12:00 | 2020-11-24
09:00 | 2020-11-24
22:00 | 2020-11-23
18:00 | 2020-11-23
15:00 | 2020-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website