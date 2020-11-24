فنانة عربية تفاجئ الجمهور بظهورها مع جهاز للتنفس الاصطناعي: "تعبانة" (فيديو)

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" فيديو للفنانة السورية وعد البحري أثار اهتمام الكثير من المتابعين. وفيه ظهرت وقد زودت بجهاز للتنفس الاصطناعي.

وتبين أنها نشرت الفيديو على حسابها الخاص منذ أيام وأنها عانت من وعكة صحية ادت إلى دخولها بشكل طارئ إلى أحد المستشفيات في مكان اقامتها في المملكة العربية السعودية.

وأرفقت الفيديو بالتعليق: "تعبانة لكن أنا الحمدلله بخير، بس خلاص ما عدتش قادرة استحمل الأخبار الحزينة والله". وأضافت: "الربو والحساسية بيزيدوا مع الحالة النفسية السيئة الله المستعان دعواتكم ".

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وتفاعل معها الكثير من الناشطين الذين تمنوا لها الشفاء العاجل. ويشار إلى أنها عرفت بأدائها أغنيات الفنانة السورية الراحلة أسمهان في المسلسل التلفزيوني الذي تناول سيرة الأخيرة والذي أدت بطولته الفنانة سلاف فواخرجي في العام 2008.

كما أصدرت أغنياتها الخاصة ومنها "شوفلي حل" و"زعلك على عيني" و"نسيت أنا مين"، علماً أنها أعلنت اعتزالها في العام 2018 وتراجعت عن هذا لتطلق ألبومها "فرحتي بيك".