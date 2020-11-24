سخرية من حليمة بولند بسبب تجميل يشوّه شفتيها.. شاهد (صورة)

تعرضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند لحملة جديدة من الانتقادات الساخرة بسبب صورة نشرتها عبر سناب شات وظهرت فيها بشفاه منتفخة بشكل مبالغ فيه نتيجة خضوعها لعملية تجميل.

ونشرت الإعلامية المثيرة للجدل صورة ظهرت فيها بشفاه منتفخة للغاية وبوجه منفوخ، وايضاً حاولت توسيع حجم عينيها بالمكياج، ما عرضها للانتقاد الواسع بسبب خضوعها للتجميل وتشويه شكل شفاهها، منتقدين ما تفعله لإثارة الجدل.

وكانت بولند قد كشفت عن تفاصيل نجاتها من الموت بإحدى العيادات الخاصة لعمليات التجميل بعد حقنها بجرعة مخدر زائدة كادت تودي بحياتها وقالت: "اليوم شفت الموت بعيني قسما بالله.. كنت راح اموت من ابرة البنج بالعيادة.. لأن الظاهر جرعة التخدير كانت عالية وزايدة وحسيت ان روحي قاعدة تطلع ورب الكعبة".