رجال هذه الأبراج يضحّون بكل شيء من أجل الحبيبة

بعض مواليد الأبراج من الرجال يتميزون باستعدادهم للتضحية التامة من أجل شريكة الحياة. فهم يبذلون كل ما في وسعهم لتشعر الحبيبة بالسعادة والارتياح. وهكذا لا يتردّدون في تفضيل مصلحتها على مصلحتهم الخاصة. وينتمي هؤلاء إلى هذه الأبراج الـ6.

الحمل

إذا كان زوجك من برج الحمل، فهو يبدي استعداده الدائم لتقديم الدعم لك. فعدم رضاك أمر غير مقبول ومزعج جداً بالنسبة إليه. ولا يمكن أن تكتمل فرحته في حال لم تتمكني من مشاركته إياها. لذا ترين أنه يسارع إلى إعلامك بأي حدث سعيد يعيشه في مجال عمله مثلاً ويحب أن يرى الابتسامة ترتسم على وجهك دائماً.

الجوزاء

يتوخى شريك حياتك الحذر في كل خطوة يقوم بها. لكنه يبدي الكثير من الحماس عندما يتعلق الأمر بحدث يشعرك بالسعادة. لذا ترين أنه يحب تحضير المفاجآت لك. كما أنه لا يتردد في الدفاع عنك في كل موقف وإن كلفه ذلك خسارة بعض العلاقات مع بعض المقربين. كما أنه يعرف تماماً أن تضحياته لن تذهب سدى وأنك ستبادلينه بالمثل.

العذراء

إذا كان شريك حياتك من مواليد برج العذراء، فهذا يعني أنّه لا يعبر عن مشاعره إلا نادراً. فهو لا يمتلك هذه الموهبة. لكنه في المقابل يبدي استعداده التام والدائم لأن يخسر أيّ شيء من أجل إسعادك. فأنت بالنسبة إليه الرقم واحد في أي معادلة. ولهذا يتخلى في الكثير من الأحيان عن بعض التزاماته لكي يواكبك في عمل أم مهمة ما.

الميزان

يتميز الرجال من مواليد هذا البرج بالوفاء التام. فإذا كان زوجك أحدهم يعني هذا أنه لا يتوقف عن تقديم الأدلة على حبه لك وتعلقه بك. كما أنه لا يتردّد في توصية الآخرين بالتعامل معك باحترام ومودة وإن شعر هؤلاء بالانزعاج. وهو يحرص دائماً على احترام مشاعرك ويضحي بوقته وماله من أجل ذلك.

القوس

يتصف الرجل مولود القوس بالصدق والشفافية. فهو لا يظهر أي استعداد للمواربة أو الاحتيال. وتبرز هذه الصفات لديه خصوصاً عندما يتعلق الأمر بك. فهو لا يخادعك ولا يقوم بأيّ أمر قد يضرّ بك مهما كلّفه ذلك من تضحيات. كما أنّه الأكثر قدرة من كل الرجال على العطاء مهما كان الثمن.

الحوت

يتميز مولود هذا البرج بالانفتاح التام على محيطه. لذا يبني الكثير من العلاقات والصداقات. إلا أنه لا يتردد في الابتعاد عن كل هذا الضجيج في حال أردت أنت ذلك. فالأوقات التي يمضيها برفقتك، بمفردكما، هي الأثمن والأكثر أهمية بالنسبة إليه.