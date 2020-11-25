بسبب ملابسها.. والدة حلا الترك تتعرّض لهجوم مستفز وترد بقسوة: انتِ شو خصك

ما زالت والدة الفنانة الشابة حلا الترك، منى السابر، تثير الضجة بإطلالتها المختلفة. فقد نشرت مؤخرا صورة بدت فيها بكامل أناقتها حيث ارتدت قميصاً واسعاً باللون الأزرق مع سروال باللون البيج الفاتح.

وأبدى الكثيرون إعجابهم بإطلالتها. وفي المقابل انتقدها آخرون معتبرين أنها كانت أكثر أناقة واحتشاماً بالحجاب. ومما جاء في بعض التعليقات: "جميلة في كل حالاتك كفاية ثقتك بنفسك" و "كنت حارمتنيا من كل هذا الجمال وها الطاقة الحلوة والايجابية برافو عليك" و "يعني اسا انت مرتاحة!؟".

واللافت كان تعليق إحدى المتابِعات التي هاجمتها قائلةً: "والله لساتني مصدومة ما بعرف كيف قررتِ تكوني هيك كنتِ محجبة و مستورة ماشاء الله و الكل ايحبك ومنورة و هلا بعد هالعمر نزعتِ الحجاب و رايحة شوي شوي في طريق التبرج بعد شي سنة من هلا تحطي صور بالمايوه". وهو ما استفز منى وجعلها تنفعل وتجيب: "انتِ شو خصك احط صوري بالمايوه او اشيل حجابي ليكون انتي اللي تتحاسبين عني ولا شنو بالضبط".