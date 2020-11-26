محكمة كويتية تقضي بتغريم ممثلة نحو 10 آلاف دولار.. ما علاقة حليمة بولند؟

غرمت محكمة الجنح الكويتية ممثلةً مبلغ 3000 دينار (نحو 10 آلاف دولار)، بعد رفع شكوى ضدها بتهمة الإساءة للإعلامية حلمة بولند.



وقالت هيئة أمن ومحاكم الكويت، إنه تم رفع القضية ضد الممثلة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، عن طريق المحامية الكويتية مريم البحر التي قالت إنها ترافعت بالقضية وستطالب بتعويض مدني لموكلتها بقيمة 100 ألف دينار (328 ألف دولار).

في شكوى المحامية مريم فيصل البحر



محكمة الجنح تغرم ممثلة 3000 دينار بعد الاساءة للاعلامية حليمة بولند وستطالب بتعويض مدني 100 ألف دينار pic.twitter.com/sXWLw7jnwy — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) November 25, 2020

وتعتبر حليمة بولند واحدة من أشهر الإعلاميات في الكويت، وتحظى بمتابعة الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتتعرض بشكل دائم لانتقادات من بعض المتابعين بسبب طريقة كلامها ولباسها.