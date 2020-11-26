سيرين عبد النور تخطف الأضواء بالأسود البرّاق.. وهذه كلفة إطلالتها

ظهرت الفنانة سيرين عبد النور مؤخرا بلوك فريد وأناقة أثارت إعجاب الكثيرين. واختارت لهذه الغاية قميصاً أسود شفّافاً من Yves Saint Laurent متبعةً من خلاله صيحة الكشاكش التي تُعد من الأكثر شيوعاً في موسم خريف وشتاء 2020-2021. وأشار أحد المتاجر الإلكترونية إلى أن سعره يصل إلى 1454 دولاراً أميركياً. ونسّقته مع سروال مزيّن بالترتر الأسود البرّاق من العلامة نفسها بسعر يصل إلى 3590 دولاراً.

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A post shared by • سيرين عبد النور • (@cyrineanour)





وحقّقت إطلالة سيرين هذه أكثر من 145 ألف إعجاب في الساعات الأولى بعد نشر الصور، وأبدت الكثيرات من مُحبّات الموضة إعجابهن بخيارات النجمة.

يُشار إلى أن الأخيرة اختارت اللون الأسود رمزاً لأناقتها في الآونة الأخيرة. ففي وقت سابق ارتدت فستاناً من الجلد الأسود من توقيع الدار الإيطالية Fendi وقُدِّر سعره بـ6600 دولار.