المرأة

بعد أنباء انفصالها عن عمرو دياب.. هكذا دعمت زوجة أحمد الفيشاوي دينا الشربيني

Lebanon 24
26-11-2020 | 18:00
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حرصت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، على دعم الفنانة دينا الشربيني والتي تجمعها بها علاقة صداقة، بعد الأنباء التي تم تداولها مؤخراً حول انفصالها عن الفنان عمرو دياب.

 

ونشرت الكامل عبر حسابها على "فيسبوك" صورة مشتركة مع دينا الشربيني، وكتبت معلقة: "ست البنات وخفيفة الروح وجميلة الطلة.. طيبة قلب واحترام.. وبنت جميلة ناعمة ونجمة وموهوبة من يومها".

 

يذكر أنه تداولت في الأيام الأخيرة بالوسط الفني أنباء تفيد بانفصال الفنانة دينا الشربيني عن زوجها الفنان عمرو دياب على إثر خلافات بينهما، وأن عدداً من المقربين من الزوجين يحاولون الصلح بينهما.

 

ورغم تردد تلك الأنباء بكثر إلا أن أحداً من الزوجين لم يحرص على الرد على ما يتم تداوله من أنباء حول انفصالهما، وخرج الفنان عمرو دياب متجاهلاً الرد على تلك الأخبار بنشر فيديو من أغنيته الأخيرة "أهي أهي"، والتي قدمها مع المطربة اليونانية إريني بابادوبلو.

 

من ناحية أخرى، تنتظر دينا الشربيني عرض فيلمها الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والذي يقوم بدور البطولة فيه كريم عبد العزيز وماجد الكدواني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة ‏كبيرة من ضيوف الشرف. من تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض" للمنتجان لؤي ‏عبد الله ووائل عبد الله

المصدر: لها
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