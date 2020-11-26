كيف تمنعين تكتّل الفاونديشن على وجهكِ عند تطبيق المكياج؟

تكتل الفاونديشن على الوجه خلال تطبيق المكياج يمكن أن يكون مشكلة فعلية تسيء الى اطلالتكِ، حيث تبدو البشرة غير ناعمة ويصعب تطبيق المستحضرات الأخرى مثل الهايلايتر والبلاشر. لذا كيف يمكن الحدّ من التكتّل؟ تابعينا في هذا الموضوع من موقع أنوثة لكي تكتشفي التفاصيل.

ما الذي يسبّب تكتل الفاونديشن؟

- عدم تنظيف بشرتكِ بالشكل الصحيح من الشوائب والتراكمات قبل تطبيق كريم الأساس.

- كثرة الخلايا الميتة على البشرة وعدم تقشيرها.

- عدم ترطيب البشرة الجافة ما يؤدي الى تكتل الفاونديشن وصعوبة مدّه.

- عدم تجفيف الزيوت والافرازات التي تتواجد على البشرة الدهنية أو المختلطة قبل وضع الفاونديشن.

- اعادة وضع الفاونديشن على وجهكِ خلال اليوم لتعديل المكياج ما يؤدي الى تكوّن الكتل.

- انتهاء تاريخ صلاحية الفاونديشن أو نوعيته السيئة.

اذاً هذه هي العوامل المسبّبة التي يجب أن تتنبّهي اليها ليكون مكياجكِ أكثر سلاسة.

وداعاً لتكتل الفاونديشن!

للتخلص من هذه المشكلة، اتبعي هذه الحلول التي ننصحكِ بها:

أولاً، نظّفي وجهكِ بشكل جيّد حتى تُزال كل الاوساخ والدهون المتراكمة عليه، وذلك قبل البدء بوضع المكياج.

ثانياً، طبّقي الكريم المرطب المناسب لنوع بشرتكِ ثم انتظري لدقائق حتى يجفّ بالكامل، بعدها طبّقي كريم الأساس. وهنا نلفت انتباهكِ الى أنّ الكريم الخاص بالبشرة الجافة مختلف تماماً سواء من ناحية القوام او التركيبة مقارنة بكريم البشرة الدهنية. لذا ركّزي كثيراً على الكريم الملائم لنوع البشرة.

ثالثاً، طبّقي الفاونديشن بدءاً من وسط الوجه ووزّعيه إلى الجوانب للحصول على تغطية كاملة، وذلك باستخدام الإسفنجة. ثمّ وزّعي الفاونديشن من منطقة الفم باتجاه الخدين. وبالنسبة للأنف، ضعي كمية قليلة من الفاونديشن ووزّعيها عليه وصولاً الى الجبين.

رابعاً، بعد الانتهاء من تطبيق كريم الاساس انتظري لدقائق حتى تمتصّه البشرة، ثم أكملي عملية وضع المكياج